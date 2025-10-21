브리즈케어, 불꽃야구 리미티드 에디션 출시 하루 만에 완판

사진=브리즈케어(BreezeCare)

퍼스널 소형가전 브랜드 본앤메이드가 전개하는 신발청정가전 ‘브리즈케어(BreezeCare)’가 ‘불꽃야구’와 협업해 선보인 리미티드 에디션 제품이 출시 하루 만에 500대 전량 매진됐다고 21일 밝혔다.

업체에 따르면 지난 10월 12일 본앤메이드 공식 홈페이지를 통해 500대 한정 수량으로 공개된 ‘불꽃야구X브리즈케어’ 리미티드 에디션은 판매 개시 직후부터 불꽃야구 팬덤 ‘부싯돌즈’의 호응을 얻으며 출시 하루 만에 준비된 물량이 모두 소진됐다.

본앤메이드 관계자는 “불꽃야구와의 협업을 통해 브랜드가 지향하는 ‘운동 후 신발 관리의 중요성’을 효과적으로 알릴 수 있었다”라며, “예상보다 훨씬 뜨거운 반응에 감사드리며 향후 더욱 다양한 협업을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

이번 협업은 불꽃야구 유튜브 채널 PPL 콘텐츠로도 이어졌다. 해당 영상에는 전 야구선수 박용택, 김재호, 신재영이 출연해 불꽃야구X브리즈케어 리미티드 에디션을 자연스럽게 노출하며 화제를 모았다. 특히 브리즈케어 공식 앰버서더로 활동 중인 박용택이 직접 제품을 소개하며 브랜드의 신뢰도와 전문성을 더욱 높였다는 것이 업체 측 설명이다.

한편 본앤메이드는 현재 김선우, 박용택 등 레전드 스포츠 선수들을 앰버서더로 선정해 유소년 야구캠프 개최, 유소년 제품 후원 등 다양한 활동을 이어 나가고 있다.

브리즈케어는 국내 무선 신발 건조기로 UV-C LED를 활용해 신발 내부 유해균을 99.9% 제거하고 저온 자연풍 건조 기술로 손상 없이 위생적인 관리할 수 있는 프리미엄 신발청정가전이다. 무선 설계와 간편한 사용법으로 위생과 편의성을 모두 갖춘 점이 특징이다. 브리즈케어 제품 구매는 본앤메이드 홈페이지에서 가능하다.

황지혜 기자

