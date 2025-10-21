서인영, 성가대 복 입고 근황 공개…확 달라진 분위기

가수 서인영. 사진 = 서인영 SNS 계정

가수 서인영이 달라진 비주얼과 근황을 전해 눈길을 끌었다.

서인영은 21일 자신의 SNS에 “일요일”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 서인영이 자신이 다니는 교회에서 성가대복을 입고 노래를 부르는 듯한 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 평소 뛰어난 가창력으로 사랑받아온 그는 교회 성가대에서 소프라노 파트를 맡고 있는 것으로 알려졌다. 성가대복을 입고 환하게 웃는 모습은 새로운 매력을 드러냈다.

앞서 서인영은 지난 6일 라이브 방송을 통해 체중 변화와 관련한 이야기를 전하며 화제를 모은 바 있다. 그는 “그때는 42kg이었는데 지금은 10kg 정도 쪘어요. 전에 38kg까지 갔었어요”라며 “속상하지만 내가 먹어서 찐 걸 어떡하겠어요. 맛있는 거 먹고 돈 들여서 찌웠는데 또 열심히 빼야죠”라고 웃으며 말했다. 이어 “마른 것도 좋았지만 지금이 더 마음이 편하다”고 덧붙이며 현재의 자신을 긍정적으로 받아들이는 모습을 보였다.

성형 수술에 대한 솔직한 고백도 이어졌다. 그는 “성형 관련 질문은 DM 주세요. 저는 코 보형물 다 뺐어요. 예전에 코끝만 엄청 뾰족하게 하지 않았나. 그게 난리가 났었다”며 “지금은 더 이상 코에 뭘 넣을 수 없는 상태”라고 털어놓으며, 부작용 경험을 진솔하게 공유했다.

한편, 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나, 지난해 11월 합의 이혼 소식을 전한 바 있다.

