“쁘넥도 텀꾸할래?”… 이디야커피, 보이넥스트도어와 협업

이디야커피가 인기 보이그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)와 손잡고 오는 28일부터 특별 브랜드 협업을 선보인다. 이는 이디야 첫 아이돌 콜라보다.

보넥도의 컴백과 맞물린 시점에 맞춰 출시되는 이번 협업은 팬과 고객 모두를 위한 다채로운 즐길 거리로 기대를 모은다.

하이브 뮤직그룹 레이블 KOZ엔터테인먼트 소속의 보이넥스트도어는 프로듀서 지코가 직접 프로듀싱한 6인조 보이그룹이다. 2023년 5월 데뷔 이후 ‘어스 윈드 앤드 파이어(Earth, Wind & Fire)’, ‘오늘만 I LOVE YOU’ ‘I Feel Good’ 등 다양한 히트곡을 발표하며 빠르게 존재감을 높여왔다. 이들은 탄탄한 라이브 실력과 함께 꾸준한 곡 작업 참여를 통해 음악적 진정성을 인정받고 자신만의 이야기를 음악에 녹여내며 폭넓은 공감과 사랑을 얻고 있다.

이디야커피는 보넥도와의 협업을 통해 ▲멜팅 피스타치오 ▲너티 초콜릿 등 신메뉴 음료 2종을 선보인다. 멜팅 피스타치오는 진한 피스타치오 크림과 부드러운 우유가 어우러져 고소하면서도 달콤한 맛을 자아내 부드럽게 녹아든다. 너티 초콜릿은 견과류의 고소한 향과 진한 초콜릿 소스가 조화롭게 어우러져 깊은 풍미를 즐길 수 있다.

이번 협업 음료 구매 고객에게는 보이넥스트도어 멤버들의 신보 앨범 모습이 담긴 포토엽서 6종 중 1장을 랜덤으로 증정한다. 포토엽서는 한정 수량으로 제작돼 팬들의 소장 욕구를 자극할 전망이다.

보이넥스트도어의 공식 캐릭터 ‘쁘넥도(쁘띠 보이넥스트도어)’를 활용한 머치(Merch)도 함께 출시된다. 머치는 ▲텀블러 세트 ▲실리콘 슬리브 세트 2종으로 구성된다. 이디야멤버스 앱을 통해 사전 예약 후 구매할 수 있다.

텀블러 세트는 청량한 보이넥스트도어의 컬러와 로고를 담아냈고, 텀블러 꾸미기용 쁘넥도 마그넷 6종과 보이넥스트도어 스트로우 캡이 포함돼 자유롭게 꾸밀 수 있다. 실리콘 슬리브 세트는 말랑말랑한 실리콘 재질의 다회용 슬리브에 DIY 형태로 꾸밀 수 있는 쁘넥도 실리콘 참 6종, 그리고 하트 아크릴 코스터가 포함돼 일회용품 사용을 지양하고 DIY 컨셉을 선호하는 MZ 고객 대상으로 매력도를 높일 예정이다.

이디야커피는 전국 매장과 이디야멤버스 앱, 공식 SNS 채널을 통해 협업 관련 온·오프라인 이벤트를 순차적으로 선보일 예정이다.

이디야커피 관계자는 “보이넥스트도어의 자유롭고 개성 넘치는 매력을 이디야커피만의 방식으로 해석해 고객과 팬 모두가 만족할 수 있는 협업을 기획했다”며 “음료부터 머치, 프로모션까지 모든 요소에 정성을 담은 만큼, 이번 협업을 통해 더 많은 고객이 이디야커피에서 특별한 순간을 경험하길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]