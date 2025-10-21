주현영, ‘미쟝센 단편영화제’ 폐막식 단독 MC 활약…빛난 진행 실력

배우 주현영. 사진 = AIMC

배우 주현영이 지난 20일 열린 ‘제21회 미쟝센 단편영화제’ 폐막식에서 단독 MC로 활약하며, 뜨거웠던 닷새간의 영화제를 성공적으로 마무리했다.

‘미쟝센 단편영화제’는 장르를 넘나드는 새로운 감각의 영화를 발견하고 지원하고자 시작된 국내 유일의 장르 단편영화제로, 4년 만에 관객 곁에 돌아와 그 어느 때보다 열띤 호응을 이끌어냈다. 이 가운데 주현영은 안정감 있는 진행과 특유의 밝은 에너지로 현장 분위기를 이끌며 ‘올라운더’ 면모를 다시 한 번 입증했다.

그의 생기 넘치는 목소리와 위트 있는 리액션은 현장은 물론 중계를 지켜보는 시청자들의 몰입도를 높이며 큰 호응을 얻었다. 약 120분간 진행된 폐막식을 매끄럽게 이끈 주현영은 영화인들과 관객 모두가 반가움을 나누는 축제의 마지막 순간을 아름답게 장식했다.

주현영은 “많은 사랑을 받아온 ‘미쟝센 단편영화제’에 보탬이 될 수 있어 감사합니다”라며 소감을 전한 데 이어, “축제를 마무리하는 자리인 폐막식이 모두에게 오래 기억될 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다”라는 소감을 전했다.

한편, 주현영은 현재 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’에서 예측 불가한 변수 백혜지 역으로 열연 중이다. 극의 긴장감을 책임지는 핵심 인물로 활약하고 있으며, ‘착한 여자 부세미’ 8회는 21일 밤 10시 ENA에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]