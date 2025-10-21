2025 제3회 바레인아시아청소년경기대회 향해…대한민국 선수단 출국

사진=대한체육회 제공

2025 제3회 바레인아시아청소년경기대회 대한민국 선수단(단장 김혜영) 본단은 21일 결전지인 바레인으로 향한다.

아시아청소년경기대회는 아시아 청소년 선수들이 국제대회를 경험하며 경기력을 높이고, 아시아 스포츠의 발전을 함께 도모하는 축제로 올해로 3회째를 맞았다. 이번 대회는 10월 22일부터 31일까지 열흘간 개최되며 아시아 45개 4,000여명의 선수단이 24개 종목에서 열전을 펼치게 된다. 대한민국 선수단은 총 11개 종목(수영, 육상, 배드민턴, 복싱, 주짓수, 탁구, 태권도, 철인3종, 배구, 역도, 레슬링)의 112명(선수 77명, 임원 35명)으로 구성됐다.

선수단 본단은 21일 인천국제공항을 통해 출국한다. 이날 출국하는 본단은 대한체육회 본부임원(7명)과 육상(22명), 복싱(6명), 태권도(10명), 철인3종(4명) 선수단을 포함해 총 49명으로 구성됐다. 지난 17일 배구 종목을 시작으로, 24일 탁구, 역도, 25일 수영, 배드민턴 등이 출국하여 선수단에 합류할 예정이다.

김혜영 단장(한국브리지협회장)은 “우리 선수들이 최고의 컨디션으로 기량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다”며, “무엇보다 즐겁게 경기에 임하고, 그 과정에서 한 단계 더 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, 오는 22일 오후 6시 엑시비션 월드 바레인(Exhibition World Bahrain)에서 열리는 개회식에는 대한민국 선수단의 최지유(복싱)가 기수로 나서게 된다.

사진=대한체육회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

