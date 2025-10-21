이학주, 영화 ‘포섭’으로 ‘미쟝센단편영화제 배우상’ 쾌거

배우 이학주. SM C&C 제공

배우 이학주가 영화 ‘포섭’으로 미쟝센단편영화제에서 수상의 영예를 안았다.

21일 소속사 SM C&C에 따르면 전날(20일) 제21회 미쟝센단편영화제 각 부문 수상작이 발표된 가운데 이학주가 배우상을 수상했다.

미쟝센단편영화제는 국내 유일의 장르 경쟁 단편영화제로, 새로운 영화 창작자를 발굴하고 지원하며 한국 영화의 다양성을 확장하고 있다.

이학주는 영화 포섭으로 수상의 영광을 안았다. 포섭은 김건우 감독의 단편영화로, 극 중 이학주는 지방의 대기업 공장에서 관리직으로 일하고 있는 도영 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 카페에서 연인을 기다리고 있던 중 만난 낯선 남자와의 심리전을 현실적이고 밀도 있게 그려내며 호평을 얻었고, 수상으로 이어졌다.

배우 이학주가 미쟝센단편영화제에서 배우상을 받은 뒤 수상소감을 전하고 있다. SM C&C 제공

이학주는 함께 작업한 스태프와 배우들에게 감사 인사를 전한 뒤 “저에게 있어서 미쟝센단편영화제는 즐겁고 떨리고, 그리고 자극 받을 수 있는 뜻깊은 영화제다. 이런 영화제에서 상을 받는 다는 것이 꿈같다”며 진심 어린 소감을 밝혔다. 이어 “미쟝센단편영화제를 다시 열어 주신 많은 감독님들과 관계자분들에게 감사드린다”며 영화제에 대한 남다른 애정을 전했다.

이학주는 2012년 영화 ‘밥덩이’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘오 나의 귀신님’, ‘38사기동대’, ‘알함브라 궁전의 추억’, ‘멜로가 체질’, ‘부부의 세계’, ‘마이네임’, ‘이렇게 된 이상 청와대로 간다’, ‘형사록’, ‘연인’, ‘에스콰이어’, 영화 ‘12번째 보조사제’, ‘날, 보러 와요’, ‘협상’, ‘뺑반’, 어서오시게스트하우스’, ‘싱크홀’, ‘헤어질 결심’ 등 다채로운 필모그래피를 쌓아오며 사랑을 받아왔다.

제 12회 ‘아시아나국제단편영화제’ 단편의 얼굴상, 제28회 ‘대한민국문화연예대상’ 드라마 남자우수연기상, 제1회 ‘청룡시리즈어워즈’ 드라마 부문 남우조연상 등 굵직한 수상 경력에 더해 제21회 미쟝센단편영화제 배우상 수상으로 다시 한 번 폭 넓은 연기 스펙트럼을 인정 받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

