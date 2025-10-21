넥슨재단, 마비노기와 ‘발달장애 청년 자립 지원’ 팝업 진행

‘푸르메 낭만 팝업 in 성수’가 다음달 개최한다. 넥슨재단 제공

넥슨재단이 마비노기와 푸르메재단의 발달장애 청년 자립 지원 프로젝트 ‘나누는맘 함께하고팜’ 캠페인의 일환으로 팝업 행사를 개최한다.

넥슨재단은 다음 달 8∼9일 헤이그라운드 성수시작점 1층에서 ‘푸르메 낭만 팝업 in 성수’를 진행한다고 21일 밝혔다.

푸르메 낭만 팝업 in 성수는 발달장애 청년들의 자립을 지원하고 나눔을 통해 발달장애에 대한 인식을 제고하기 위해 마련됐다. 넥슨재단과 마비노기는 더 많은 사람들이 발달장애 청년들의 이야기를 보다 가까이에서 만날 수 있도록 ‘우리가 더 가까워지는 시간’을 주제로 정했다.

행사 현장에서는 발달장애 청년들과 함께 즐기며 장애에 대한 인식을 개선할 수 있는 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 먼저 발달장애 청년 일터 전시 관람, 토마토 및 밀가루 무게 맞히기, 발달장애 청년과 함께하는 미니게임 등 시민 참여형 프로그램을 진행한다. 체험 프로그램에 참여한 방문객에게는 넥슨재단이 마련한 꽝 없는 뽑기 이벤트 참여 기회가 주어진다.

또 마비노기와 푸르메소셜팜의 콜라보로 제작된 친환경 텀블러, 바쿠백, 오프너, 키캡 키링, 인생네컷 홀더 등 한정판 신규 굿즈 판매가 이루어진다. 발달장애 청년들이 재배한 방울토마토와 직접 만든 마비노기 캐릭터 쿠키세트, 이루샤 발바닥 마들렌, 무이숲 인기 빵, 방울토마토 주스 등 다양한 F&B 상품도 판매할 예정이다. 판매 수익금은 전액 발달장애 청년들의 일자리 지원에 사용된다.

더불어 넥슨재단과 마비노기는 현장을 찾기 어려운 이들도 일부 행사 상품을 구매하여 행사의 의미를 함께할 수 있도록 오는 3일부터 16일까지 2주간 온라인 스토어를 별도로 운영할 예정이다.

마비노기 민경훈 총괄 디렉터는 “이번 행사를 통해 발달 장애 청년들이 직접 시민들과 교감하며 자립에 필수적인 사회성과 자아 효능감을 키울 수 있을 것으로 기대하고 마비노기가 이처럼 뜻깊은 행사에 도움이 될 수 있어 감사하게 생각한다”라며 “그동안 여주의 푸르메소셜팜과 카페 무이숲에서 진행됐던 행사를 서울에서 만날 수 있는 만큼 더 많은 분들이 청년들의 이야기에 공감하고 나눔에 동참해 주시길 희망한다”라고 전했다.

한편 올해로 4년 차에 접어든 나누는맘 함께하고팜은 발달장애 청년들이 안정적인 환경에서 즐겁게 일하며 자립할 수 있도록 지원하는 마비노기의 대표적인 사회공헌 프로젝트다.

