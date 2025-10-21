티어드랍 김상영, 암 투병 중 사망…향년 42세

밴드 티어드랍의 베이시스트 김상영. 사진 = 티어드랍 SNS 계정

밴드 티어드랍의 베이시스트 김상영이 21일 새벽 세상을 떠났다. 향년 42세.

티어드랍은 이날 공식 SNS를 통해 “사랑하는 우리 티어드랍 베이시스트 김상영 군이 오늘 새벽 너무 이른 나이에 우리 곁을 떠났다”며 부고를 전했다.

이어 “그는 누구보다 밴드와 음악을 사랑했고, 열정이 가득했던 친구였다. 갑작스러운 이별에 무겁고 슬픈 마음을 금할 수 없다”고 애도했다.

김상영은 암 투병 중 항암 치료를 받아왔으며, 최근 병세가 급격히 악화되며 끝내 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

고인의 빈소는 서울 종로구 적십자병원 장례식장 특실 1호에 마련됐으며, 발인은 오는 23일 오전 10시에 엄수된다. 장지는 서울시립승화원이다.

김상영은 밴드 활동 외에도 자동차 전문 유튜브 채널 ‘모터그래프’의 전 편집장으로도 활동하며 다양한 분야에서 활약해 왔다.

한편, 티어드랍은 고혁주, 김호세, 정경훈, 김상영, 김효일로 구성된 5인조 밴드로, 2006년 데뷔 이후 다양한 페스티벌과 공연 무대에서 꾸준히 활동해왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

