“韓 자존심을 걸고 끝까지!” 세계선수권 앞둔 태권도 대표팀, 中 우시 출국

결연한 각오와 함께 결전지로 향한다. 대한민국 태권도 국가대표선수단이 21일 인천국제공항을 통해 중국 우시로 출국했다

오는 24일부터 30일까지 열리는 2025 우시 세계태권도선수권대회는 전 세계 180개국과 개인중립선수(AIN), 난민팀을 포함하여 991명의 선수가 등록한 역대 최대 규모의 대회다. 도기식 단장을 필두로 국가대표 선수단은 “대한민국 태권도의 자존심을 걸고 끝까지 싸우겠다”는 출사표를 밝혔다.

남자 대표팀은 절친 듀오가 출격 대기한다. 주장 박우혁(M-87㎏·삼성에스원태권도단)과 배준서(M-58㎏·강화군청)가 나란히 네 번째 세계선수권 무대에 오른다. 둘은 이번 대회에서 ‘남자부 종합우승 5연패’라는 대기록에 도전한다.

여자 대표팀에서는 2024 파리올림픽 금메달리스트 김유진(W-57㎏·울산광역시체육회)의 이름을 빼놓을 수 없다. 한국 태권도의 위상을 다시 한번 입증할 것으로 기대된다. 특히 2023 바쿠 세계선수권대회서 메달 획득에 실패했던 여자부는 이번 대회를 통해 부진을 털고 정상 복귀를 노린다.

대한태권도협회 관계자는 “우시 세계선수권대회는 파리올림픽 이후 첫 국제 메이저 무대라는 점에서 그 의미가 크다”며 “선수단이 그간의 노력을 경기력으로 보여줄 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 전했다.

