“유방암 팔아 파티 연 W코리아” 유튜버 정선호, 뼈 때리는 일침

183만 구독자를 보유한 유튜버 정선호가 본질을 망각한 유방암 캠페인 행사를 정면으로 비판하고 나섰다.

정선호는 최근 W코리아가 주최한 유방암 인식 향상 자선 행사를 두고, “이게 맞냐”며 노골적인 성 상품화 무대와 공허한 운영 방식에 공개적으로 문제를 제기했다.

정선호는 20일 자신의 유튜브 채널에 ‘유방암 수술하신 엄마에게 ‘몸매’ 노래 들려드려 봤습니다’라는 제목의 영상을 게시했다. 해당 영상에서 그는 어머니 박근미 씨와 함께 W코리아가 주최한 자선 행사를 언급하며, 유방암 투병 경험이 있는 어머니의 반응을 직접 전했다.

영상 속에서 정선호는 “내가 중학교 때 엄마가 유방암에 걸렸었잖아. 그래서 항암 치료를 거의 2년 동안 했었고, 그때 엄마 머리가 다 빠져 가지고 한여름에도 비니 쓰고 다녔다”며 당시를 회상했다. 특히 그는 “가장 슬펐던 건 안전벨트를 피하게 된 습관이 유방암 치료 때문이라는 걸 뒤늦게 알았을 때였다”고 덧붙였다.

노래를 들은 어머니는 “갖고 노는 조롱이지 그게. 기분 나쁘지”라며 “어이가 없네. 여성으로서 어쨌든 수치스럽고 안 좋은 건데, 그걸 갖다 그런 노래를 하면 기분이 좋겠어”라고 반응했다.

정선호는 “연예인들이나 셀럽들은 원래 소속사에서 이미지 메이킹 해주고 움직이는 사람들이잖아요. 그런데 이번엔 자비로 왔다고 들었는데, 행사 취지를 알았다면 조금만 더 공부하고 고민했어야 했다”고 비판했다.

그는 “나중에 이 일로 광고가 줄어든다 해도 괜찮다. 할 말은 하겠다”며, “요즘 세상이 미쳐 돌아가는 거 같아서 이렇게 영상을 담게 됐다”고 밝혔다.

한편, 지난 15일 열린 ‘Love Your W 2025’ 캠페인은 W코리아가 20년째 주최하고 있는 유방암 인식 향상 자선 행사다. 그러나 이번 행사에서는 박재범이 “니 가슴에 달려있는 쌍둥이 자매”라는 가사가 포함된 ‘몸매’를 열창해 논란을 빚었다. 일부 참석자들은 현장에서 음주를 즐기며 캠페인의 취지와 맞지 않는 분위기를 연출했다는 지적도 이어졌다.

또한 W코리아의 기부금 내역에 대한 의혹도 제기됐다. 주최 측은 “20년간 총 11억원을 기부했다”고 밝혔지만, 일부 매체는 “실제 W코리아가 직접 기부한 금액은 4억3797만970원에 그쳤다”고 보도했다. 나머지는 브랜드·개인 기부로 채워졌다는 분석도 나왔다. 세제 혜택 관련한 설명은 아직 공개되지 않았다.

정선호의 소신 발언 영상은 많은 누리꾼들 사이에서 공감을 얻고 있다.

