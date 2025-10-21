183만 유튜버 정선호 “유방암 행사서 ‘몸매’ 무대?…母 수치심 느꼈다”

사진= 유튜브 채널 ‘정선호’ 화면 캡처

183만 유튜브 구독자를 보유한 크리에이터 정선호가 W코리아가 주최한 유방암 인식 개선 캠페인에 대해 공개적으로 비판했다.

정선호는 20일 자신의 유튜브 채널 ‘정선호’에 ‘유방암 수술하신 엄마에게 ‘몸매’ 노래 들려드려 봤습니다’라는 제목의 영상을 업로드했다.

영상 속에서 그는 어머니 박근미 씨에게 핑크 리본을 달아주며 과거 중학생 시절을 회상했다. “내가 중학생 때 엄마가 유방암에 걸리지 않았나. 항암 치료를 거의 2년 동안 받고, 그때 엄마 머리가 다 빠져서 한여름에도 비니만 쓰고 다녔다”고 말했다.

이후 정선호는 “유방암 인식 개선을 위한 행사에서 불렀다는 노래를 들어보자”며 가수 박재범이 해당 캠페인에서 공연한 ‘몸매’를 들려줬다. 노래를 들은 어머니는 곧바로 불쾌한 반응을 보였다.

정선호의 어머니는 “이게 뭐냐”, “(유방암 인식) 개선 캠페인이라면서 이런 노래를 부르냐. 갖고 노는 조롱이지 이게. 기분 나쁘다. 여성으로서는 수치스럽고 민감한 것인데, 그걸 가지고 이런 노래를 하면 기분이 좋겠냐”고 말했다.

정선호는 이에 대해 “이게 맞냐. (이런 파티를 하면) 자동으로 인식이 개선되는 거냐”며 주최 측을 비판했다.

이어 “사실 연예인들이나 셀럽들은 원래 소속사에서 꼭두각시처럼 이미지 메이킹 해주고 움직이는 사람들 아니냐”며 “본인들이 자발적으로 참석했다면 행사 취지를 어느 정도 알고 왔을 것이다. 조금만 더 생각하고 공부했으면 현장의 문제점을 눈치챘을 텐데”라고 지적했다.

