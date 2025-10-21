비트로, ‘2025 대한민국 대중문화예술상’ 콘진원장상 수상

㈜비트로 제공

한류 콘텐츠의 무대를 빛내온 ㈜비트로가 ‘2025 대한민국 대중문화예술상’에서 콘진원장상의 영예를 안는다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 ‘2025 대한민국 대중문화예술상’ 시상식에서 국내 최초로 무선 LED 밴드를 개발한 비트로의 이상현 이사가 콘진원장상(조명 부문) 수상한다고 밝혔다.

이번 시상식은 K-POP 공연문화와 팬덤의 글로벌화에 기여한 공로를 인정받은 비트로를 포함해 드라마 ‘폭싹 속았수다’ 제작진 및 다방면에서 대중문화 산업 발전에 공헌한 문화예술인들과 함께 수상의 영광을 나누게 된다. 특히 시상식은 대중예술분야 최고 권위의 행사로, 비트로의 수상은 그 의미가 크다.

앞서 비트로는 박효신을 비롯해 아이유, 엑소, 슈퍼주니어, 태연, NCT 등 국내 최정상급 K-POP 아티스트들의 공식 응원봉을 제작해 왔다. 무선 LED 응원봉 시스템을 통해 공연장 전체를 하나의 빛의 물결로 연결시키며, 팬덤 문화 활성화와 K-POP의 세계적 확산에 크게 기여한 바 있다.

또한 IT 기술을 접목한 차세대 공연 조명 시스템 개발을 통해 4차 산업혁명 시대의 문화기술 선도 기업으로 자리매김하며, K-POP과 글로벌 팬덤 문화의 발전에도 지속적으로 힘쓰고 있다.

한편 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 공동 주최하는 ‘대한민국 대중문화예술상’ 시상식은 오는 22~23일 양일간 서울 국립극장에서 열릴 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

