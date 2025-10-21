ALCS 7차전 ‘미라클’ 역전 수놓은 토론토, 시애틀 꺾고 다저스 기다리는 WS로… 32년 만에 트로피 도전

토론토 블루제이스 선수단이 ALCS 7차전을 승리하고 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

영화 같은 시나리오, 미국 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십(ALCS·7전4선승제)에 펼쳐졌다.

토론토 블루제이스는 21일 캐나다 온타리오주 토론토 로저스 센터에서 열린 시애틀 매리너스와의 2025 MLB 포스트시즌(PS) ALCS 7차전에서 4-3 역전승을 거뒀다.

이 승리와 함께 시리즈 4승3패를 완성시킨 토론토는 내셔널리그 챔피언 LA 다저스가 기다리는 월드시리즈(WS·7전4선승제) 맞상대로 낙점됐다. 토론토의 WS 진출은 1993년 이후 32년 만이다. 토론토는 당시 필라델피아 필리스를 꺾고 1992년에 이어 WS 2연패라는 굵직한 이정표를 작성했다. 긴 세월을 건너 3번째 우승 트로피에 도전장을 내민다.

시리즈는 치열함 그 자체였다. 안방에서 열린 1~2차전을 모두 시애틀에 내주며 불리하게 출발했다. 하지만 상대 안방으로 자리를 옮긴 3~4차전에서 반격의 2승을 알리며 시리즈를 원점으로 맞췄다. 위기는 계속됐다. 5차전을 재차 시애틀에 내주며 벼랑 끝에 몰린 것. 그러나 마지막 남은 밧줄을 부여잡은 토론토는 6~7차전을 모조리 챙기는 시리즈 역전으로 극적인 WS 진출을 수놓았다.

이날 최종 7차전도 짜릿한 뒤집기 한방을 펼쳐보였다. 조지 커비(시애틀)와 셰인 비버(토론토)의 선발 맞대결로 포문을 연 경기. 양 팀은 1회에 사이좋게 1점을 나눠가지고 출발했다. 이후 주도권은 시애틀의 몫이었다. 3회초 훌리오 로드리게스가 비버를 무너뜨리는 좌월 솔로포로 리드를 만들었다. 이어 5회초에는 토론토 불펜 루이스 벌랜드를 상대로 ‘60홈런 포수’ 칼 랄리가 우월 솔로 홈런을 얹었다.

1-3으로 궁지에 몰린 토론토는 6회말까지 빈공의 연속이었다. 득점 없이 침묵하며 패색이 짙어지던 7회말, 경기가 요동쳤다. 선두타자 애디슨 바거의 볼넷과 아이재어 키너 팔레파의 중전 안타, 안드레스 히메네스의 희생번트로 1사 2·3루라는 굵직한 기회를 창출했다.

하이라이트가 터져나왔다. 토론토의 백전노장 조지 스프링어가 해결사로 나섰다. 시애틀 필승도 에두아르드 바사르도를 상대해 스코어를 뒤집어버리는 스리런 한방을 작렬 시켰다. 1B에서 2구째 96마일(약 154㎞) 싱커가 존 한복판에 몰리는 걸 놓치지 않고 잡아당겼다. 맞자마자 홈런을 직감할 수 있던 이 타구는 토론토 홈팬들의 환호성과 함께 좌측 관중석에 꽂혔다.

경기를 끝낸 대포였다. 분위기를 휘어잡은 토론토는 8회초 선발 자원 크리스 배싯을 활용해 삼자범퇴로 상대 공격을 지웠다. 이어 9회초에는 정규시즌 33세이브에 빛나는 제프 호프먼이 등판해 ‘KKK’로 완벽한 터프 세이브를 거두며 토론토의 WS 진출 시나리오에 마침표를 찍었다.

ALCS 최우수선수(MVP)에는 ‘괴물’ 블라디미르 게레로 주니어가 선정됐다. 시리즈 7경기에 모두 출전해 타율 0.385(26타수 10안타) 3홈런으로 폭발하며 토론토 공격을 진두지휘한 결실이었다.

한편, 1977년 창단 이후 처음으로 WS 진출을 바라봤던 시애틀은 결국 엘리미네이션 경기에서 뒷심을 발휘하지 못하고 고개를 떨궜다. 역사상 4번째 ALCS 패배(1995·2000·2001·2025년)와 함께 다음 시즌을 기약하게 됐다.

