김천전 멀티골 안양 모따, K리그1 33R MVP

프로축구 FC안양 모따가 하나은행 K리그1 2025 33라운드 최고의 선수로 선정됐다.

한국프로축구연맹은 “지난 18일 안양종합운동장에서 열린 김천 상무전에서 멀티골을 터뜨리며 안양의 4-1 승리를 이끈 모따를 33라운드 최우수선수(MVP)에 뽑았다”고 21일 밝혔다. 이날 4골을 터뜨린 안양은 33라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

K리그1 33라운드 베스트 매치는 같은 날 대전월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌-제주SK FC전이다. 이날 대전은 에르난데스, 주앙 빅토르, 마사의 연속골을 앞세워 3-1로 이겼다.

K리그2 35라운드 MVP는 부천FC1995 이의형이 가져갔다. 이의형은 지난 19일 부천종합운동장에서 열린 천안시티FC전에서 멀티골을 기록하며 팀의 2-1 승리를 이끌었다.

같은 날 목동종합운동장에서 열린 부산 아이파크와의 홈 경기에서 3-0 승리를 거둔 서울 이랜드 FC는 35라운드 베스트 팀에 선정됐다.

K리그2 35라운드 베스트 매치는 같은 날 화성종합경기타운 주경기장에서 열린 화성FC와 수원 삼성의 경기다. 이날 수원이 3-2로 승리했다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

