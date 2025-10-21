김우빈→장도연·미미 참여…‘APEC 성공 개최’ 응원 릴레이

문화체육관광부는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공적 개최를 위해 20~25일 ‘국민 참여 응원 이어가기 주간’을 운영한다고 21일 밝혔다.

21개 회원 정상과 대표단·기업인·언론인 등 세계인 2만여명이 모이는 이번 APEC 정상회의에서는 회원국 간 무역과 투자 협력 강화와 더불어 디지털 전환과 인공지능 시대를 선도하는 지속 가능한 성장과 번영을 만들어 갈 예정이다. 이를 통해 대한민국의 미래산업 성장 가능성 확보 등 다양한 경제적 효과도 얻을 것으로 기대된다.

배우 김우빈, 방송인 장도연, 걸그룹 오마이걸 미미·피프티피프티 등 방송·연예·체육 다양한 분야의 유명인 30여명은 APEC 성공 개최를 한목소리로 응원한다. APEC 정상회의를 맞이하는 준비 관계자와 지역상인·방문객 등 국민 20여명 등도 응원에 참여, APEC 성공 개최 기원에 힘을 보탠다. APEC 정상회의에 대한 국민적 이해를 돕기 위해 만든 소개 홍보영상을 발판 삼아 유명인(4편)과 일반 국민(2편) 등 영상 총 6편을 제작해 공개할 예정이다.



문체부가 제작한 APEC 정상회의 홍보영상 등에 응원 댓글을 다는 행사도 다음달 1일까지 진행된다. 댓글을 단 사람 중 총 100명을 추첨해 디지털 온누리상품권 2만원권을 증정할 예정이다.

이정은 문체부 디지털소통관은 “국가적으로 큰 행사인 에이펙 정상회의 개최가 열흘 남짓 남겨둔 만큼 국민적 관심과 응원이 매우 중요한 시기”라며 “에이펙의 성공적 개최를 응원하는 많은 국민의 참여를 바란다”고 밝혔다.

