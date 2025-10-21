“돈 요구 딱 한번” 이이경 사생활 루머 유포자 재등장

사진 = 배우 이이경이 영화 '히트맨2'(감독 최원섭) 제작보고회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 이이경을 둘러싼 사생활 폭로와 관련해, 이를 제기한 여성 A씨가 추가로 입장을 밝혔다.

20일 A씨는 자신의 네이버 블로그에 글을 올려, 이이경 측의 반응에 대해 직접 언급했다. 그는 “(이이경 소속사) 반응 보니까 갑자기 내가 돈 달랐고 한 얘기가 나왔나 보다. 처음 듣는 얘기라서 깜짝 놀랐다”고 전했다. 이어 “‘돈 줄 수 있냐’는 질문을 한 번 하긴 했다. 돈 문제가 있었고, 부모님한테 돈 달라고는 못해서 물어본 적 있다. 돈 받은 적은 없고, 이후 다시 달라고 한 적도 없다. 어제 올린 글은 돈 보내달라고 하려고 한 게 아니다. 다른 여자들도 당하지 않도록 올린 것”이라고 밝혔다.

또한 그는 자신의 국적과 언어 문제에 대해서도 설명을 덧붙였다. A씨는 “한국말을 잘 못한다. 독학 8년 차이고, 책이나 수업을 통해 배운 적은 없다. 난 사기꾼도 아니고, 진짜 독일인”이라며 “나의 사생활은 건드리지 않았으면 좋겠다. 일이 이렇게 커질지는 몰랐다”고 말했다.

앞서 A씨는 전날 네이버 블로그에 ‘이이경님 찐모습 노출합니다’라는 제목의 게시글을 게재하며, 이이경으로 추정되는 인물과 나눈 메시지를 공개했다. 해당 글에는 카카오톡, 인스타그램 DM 내용이 포함되어 있으며, 욕설·성희롱·음담패설이 담긴 메시지와 함께 신체 사진 요구 내용이 포함됐다. 다만, 해당 내용의 진위는 아직 확인되지 않은 상태다.

A씨는 “핸드폰을 바꾸면서 많은 증거를 잃어버렸지만, 이이경의 진짜 모습”이라며 “나에게 여러 부적절한 말을 하기도 했다. 한국어가 아직 완벽하지 않아서 표현이 어색할 수 있지만 이해해달라”고 주장했다.

이에 대해 소속사 상영이엔티는 강경 대응을 예고했다. 소속사 측은 A씨가 약 5개월 전 협박성 이메일을 보낸 사실을 전하며, “회사에 유사한 글을 짜깁기해 보낸 뒤 금전을 요구했다. 당시 ‘법적대응하겠다’고 하니 A는 허위사실을 인정했다. 사과 메일도 보내왔는데, 최근 다시 같은 내용을 온라인상에 올린 것”이라고 주장했다.

이어 “허위사실 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 법적조치를 준비 중”이라며, “이번 사안 심각성에 따라 허위사실 유포에 따른 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다.

한편 이이경은 현재 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에 출연 중이며, 오는 11월 12일 방송되는 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 새 MC로도 합류할 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

