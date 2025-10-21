F45(프사오), 트랙 코리아 2025 마무리… 2000여 명이 함께한 피트니스 축제

사진=F45(프사오)

2025년 10월 19일, 연세대학교 대운동장에서 열린 ‘2025 F45 Track Korea’가 2,000여 명이 참여한 가운데 성황리에 막을 내렸다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 F45 특유의 에너지와 커뮤니티 정신을 오롯이 담아낸 대규모 웰니스 이벤트로 한국에서는 2022년 첫 개최 이후 올해로 네 번째를 맞았다.

서울부터 제주까지 전국 각지에서 모인 F45 멤버들은 직접 트레이닝을 체험하고, 필라테스·요가·토닝이 결합된 글로벌 웰니스 브랜드 FS8의 리커버리 세션을 통해 근력과 유연성을 회복하며 하루 종일 활기찬 축제를 즐겼다.

참가자들은 “운동만 하는 게 아니라, 즐거운 축제 같은 시간이었다”, “올해 가장 에너지 넘쳤던 하루였다”며 입을 모아 잊지 못할 경험이었다는 소감을 전했다. 현장 곳곳에서는 웃음과 환호가 끊이지 않았고, 참가자들은 서로 응원하며 F45 커뮤니티 특유의 긍정적인 에너지를 나눴다.

올해 트랙은 지난번과 달리 가을 운동회 콘셉트로 진행되었으며, 웜업 세션부터 본격적인 F45 트레이닝, 그리고 멤버와 비멤버가 함께 즐긴 운동회 프로그램까지 하루 종일 열정과 웃음이 가득했다. 운동회에서는 우승팀에게 소정의 상품이 제공되었고, 참가자들이 준비한 탤런트 쇼에서는 다채로운 무대가 이어졌으며, 1등에게는 100만 원 상당의 상금이 수여됐다.

사진=F45(프사오)

현장에서는 럭키드로우 이벤트도 진행되어 참여자들에게 풍성한 즐거움을 더했다. 스포츠, 뷰티, 푸드 등 다양한 브랜드의 부스가 현장에 활기를 더하며 참가자들에게 즐거운 경험을 선사했다. 리복, XTEND, 비오템, U.S. MEAT, 옵티멈 뉴트리션, 레드불, 엘르보이스, 잠스트, 팰릭, 펑키몽크, 링크, Nexcare, 앙리 베이커리카페, 새니닥과 같이 다양한 브랜드가 참여해 체험 부스를 운영하고 다채로운 이벤트와 선물을 제공했다. 참가자 전원에게는 F45 x 리복 한정판 트랙 티셔츠와 웰컴 키트가 제공되었다. 브랜드들이 함께 만들어낸 완성도 높은 현장 구성으로 참가자들은 더욱 풍성하고 즐거운 시간을 보냈다.

F45 코리아는 매년 F45 트랙을 통해 운동을 중심으로 한 건강한 커뮤니티 문화를 확산시키고 있다. 전국 각지의 멤버와 비멤버가 한자리에 모인 이날 행사 역시 운동 이상의 의미를 나누는 특별한 하루로 기억될 것이다. 생생한 현장 사진과 영상은 F45 코리아 공식 인스타그램 계정을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

참가자들의 뜨거운 열기와 즐거운 경험을 바탕으로, 2026 F45 트랙에 대한 기대감도 커지고 있다. F45 코리아는 올해 11월부터 하이록스(HYROX)와 함께하는 이벤트를 포함한 새로운 이벤트를 준비해, 더 많은 사람들이 함께 즐기고 참여할 수 있는 건강하고 활기 넘치는 이벤트를 만들어갈 계획이다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]