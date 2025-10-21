‘거리의 시인들’ 노현태·안율, ‘EMS 힐링마인드 콘서트’ 따뜻한 재능기부

‘거리의 시인들’의 래퍼 노현태와 가수 안율이 온기를 전했다.

지난 17일 서울특별시립은혜로운집 진달래홀에서 ‘2025 EMS 힐링마인드 – 나와 당신의 행복이야기’ 콘서트가 열렸다.

‘정신건강의 날’을 맞아 은평구정신건강네트워크(EMS)가 주최한 이번 행사는 회복과 삶의 여정을 담은 따뜻한 이야기와 희망, 용기, 감사의 메시지를 나누는 자리로 꾸려졌다.

이날 공연에는 ‘거리의 시인들’의 래퍼 노현태와 가수 안율이 함께 무대에 올라 따뜻한 재능기부로 훈훈함을 더했다. 두 사람은 감동적인 무대와 진심 어린 메시지로 참석자들에게 큰 박수를 받았다.

노현태와 안율은 이번 행사뿐 아니라 복지센터와 데이케어센터 등을 찾아 어르신들에게 즐거움을 전하며 꾸준히 봉사활동을 이어가고 있다.

노현태는 가수 김경민과 함께 ‘건강박수 보급 프로젝트’를 통해 어르신 대상 건강문화 확산 활동을 펼치고 있으며, 거리공연·복지기관 방문·노인복지 캠페인 등 활발한 재능기부를 지속하고 있다. 또한 매주 월요일 오전 11시 SBS ‘보석이네 건강수다’ 프로그램에서 고정 패널로 활약 중이다.

