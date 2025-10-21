‘공연 강자’ 이예준, 오늘(21일) 단독 콘서트 ‘Ye’scene’ 티켓 오픈

가수 이예준이 명불허전 라이브 공연으로 진가를 보여준다.

21일 오후 7시 온라인 예매처 티켓링크를 통해 이예준의 2025 단독 콘서트 ‘Ye’scene (예스 씬)’에 대한 티켓 예매가 오픈된다.

‘Ye’scene’은 이예준이 4년 연속 개최하는 단독 콘서트로, 오는 11월 22일과 23일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 열린다. 이예준은 “음악과 기억이 맞닿는 순간 속에서 우리 서로의 이야기를 다시 꺼내어 바라보는 시간”이라는 소개글로 깊은 공감과 여운을 불러일으킬 공연을 예고했다.

호소력 짙은 보컬과 무결점 라이브로 ‘공연 강자’로서의 입지를 굳혀온 이예준은 2018년 첫 번째 콘서트 ‘YE’S’를 시작으로 그해 크리스마스 콘서트 ‘YE’S! IT’S CHRISTMAS (예스! 잇츠 크리스마스)’, 2022년 ‘미친 소리’, 2023년 ‘SAY YE’S (세이 예스)’, 2024년에는 10주년 기념 단독 콘서트 ‘Dear Ye’s (디어 예스)’를 성황리에 마쳤다.

매 공연 탄탄한 가창력은 물론 열정적인 무대 매너, 진솔한 교감으로 관객들의 호평을 얻어온 이예준이 이번 ‘Ye’scene’에서는 어떤 음악과 이야기를 들려줄지 기대를 모은다. 이예준은 새로운 선곡과 무대로 팬들과 잊지 못할 명장면을 만들어갈 예정이다.

한편, 이예준은 올해 리메이크 음원 ‘미인’, ‘나에게 그대만이’, 윤민수와 함께한 이별 3부작 프로젝트 음원 ‘등대’, ‘결혼하지 못하는 이유’를 발매했으며, 보컬 그룹 손이지유 멤버로도 ‘Take My Hand (널 위한 노래)’를 발매하고 활발한 활동을 펼치고 있다.

이예준의 단독 콘서트 ‘Ye’scene’은 오는 11월 22일 오후 6시, 23일 오후 4시 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 개최된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

