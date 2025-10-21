원빈 조카가 데뷔했다? 배우 ‘한가을’, 김태희와 한솥밥

사진= 배우 한가을. 스토리제이 컴퍼니 제공

배우 원빈의 친조카가 신예 배우 한가을이라는 사실이 알려지며 관심이 집중되고 있다.

연예계 관계자에 따르면, 한가을은 원빈의 친누나의 딸로 두 사람은 3촌 관계인 가까운 친인척이다.

한가을은 현재 김태희, 서인국 등이 소속된 스토리제이컴퍼니 소속으로, MBC 금토드라마 ‘달까지 가자’를 통해 연기 활동을 시작했다. 극 중 그는 마론제과 마케팅팀 인턴 장예진 역을 맡아 시청자들에게 얼굴을 알리고 있다.

오목조목한 이목구비와 상큼한 이미지로 주목받고 있는 한가을은 연예계에 첫 발을 내디딘 건 2022년 가수 남영주의 뮤직비디오 ‘다시, 꿈’을 통해서였다. 당시 그는 밝고 생기 넘치는 감정 연기로 눈도장을 찍었다.

한 연예 관계자는 “한가을이 연기에 대한 꿈을 키워오다 연예계에 데뷔했고, 그 과정에서 삼촌 원빈의 후광이나 도움을 받지 않은 것으로 안다”고 전했다.

