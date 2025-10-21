아트 콜라보 플랫폼 아카이브 청담(운영사: 마롱컴퍼니)은 10월 추천 작가로 ‘꿉끼(Gupgi)’를 선정했다. 꿉끼는 현실과 비현실, 감정과 물질의 경계를 넘나드는 입체적 시각 언어로 주목받는 작가로, 디지털 기술을 기반으로 한 ‘사이버 초현실주의(Cyber Surrealism)’를 구현한다.

아카이브 청담 측에 따르면 꿉끼의 작업은 기억과 감정, 인식의 틈에서 출발해 3D 그래픽을 통해 눈에 보이지 않는 감정을 시각화한다. 기계적 구조와 유기체적 감각이 공존하는 화면은 현실의 질서를 해체하고 새로운 감각의 층위를 제시한다. 특히 Toon Shading 기법을 활용해 2D 감성을 3D 형태로 구현하며, 기획부터 연출까지 전 과정을 직접 운영한다.

아카이브 청담 관계자는 "대표작 「Sin」, 「Emotion」, 「Land 04」, 「Moment」 등은 감정과 기억의 잔상을 입체적으로 표현하며, 현실과 비현실의 경계를 허무는 작가의 시도를 보여준다"고 말했다. 꿉끼는 “작품을 통해 감정의 층위와 인식의 한계를 실험하고, 기술이 예술의 감정을 어떻게 확장할 수 있는지를 탐구하고 있다”고 전했다.

한편, 아카이브 청담은 작가의 포트폴리오를 열람하고, 브랜드와의 아트 콜라보 및 아트 라이선싱 협업 기회를 탐색할 수 있는 플랫폼이다. 기업은 디지털 아카이빙 시스템을 통해 다양한 작가의 작품을 확인할 수 있으며, 오프라인 ‘포트폴리오룸’에서는 큐레이션된 포트폴리오를 기반으로 협업 아이디어를 구체화할 수 있다.

운영사인 마롱컴퍼니는 “예술과 산업을 연결하는 아트 콜라보 플랫폼으로서, 작가의 창작이 브랜드 가치와 결합해 실질적 협업으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

