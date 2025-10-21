지예은, 곽튜브 결혼식서 포착…‘건강 회복’ 근황 공개

사진 = 배우 지예은이 제4회 청룡시리즈어워즈에 참석한 모습. 뉴시스 제공

건강 문제로 활동을 중단했던 배우 지예은이 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)의 결혼식에 모습을 드러내며 팬들의 반가움을 샀다.

20일 곽튜브의 유튜브 채널에는 ‘믿기지 않는 나의 결혼식 브이로그’라는 제목의 영상이 공개됐다. 그는 앞서 11일, 서울 여의도의 한 호텔에서 비연예인 연인과 속도위반 결혼식을 올린 바 있다.

사진= 유튜브 채널 '곽튜브' 화면 캡처

이날 결혼식에는 기안84, 주우재, 이시언, 안보현, 하석진 등 유명 연예인들이 하객으로 참석한 가운데, 지예은도 포착돼 이목을 집중시켰다.

지예은은 지난 8월 “건강 회복에 전념할 예정”이라며 돌연 활동 중단을 알리며 팬들의 걱정을 자아낸 바 있다.

다행히 이날 공개된 영상에서는 지예은이 건강을 회복한 듯, 환한 미소를 지으며 참석한 모습이 담겼고, 그가 보여준 의리도 눈길을 끌었다.

한편, 지예은은 약 두 달 간의 휴식기를 마치고 20일 SBS 예능 프로그램 런닝맨 녹화에 참여하며 본격적인 복귀를 알렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]