로이킴, 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’ 티저 공개…섬세한 감정선 눈길

싱어송라이터 로이킴이 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’의 티저 영상을 연이어 공개하며 ‘로이킴표 감성곡’ 탄생을 예고했다.

로이킴은 20일과 21일, 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 ‘달리 표현할 수 없어요’의 티저 1, 2편을 순차적으로 공개했다. 이번 신곡은 지난해 발표한 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’의 연작이자, ‘사랑 서사 2부작’의 프롤로그에 해당하는 곡으로 발매 전부터 뜨거운 기대를 모으고 있다.

첫 번째 티저는 해가 저물어 푸른빛이 감도는 시간, 노란 조명 아래 생각에 잠긴 로이킴의 모습이 담겼다. 테이블 위에는 두 개의 접시와 와인 잔, 그리고 비워진 의자 하나가 놓여 있다. 인기척에 고개를 돌리는 순간 화면이 암전되고, 그 짧은 장면 속에서 끝내 이어지지 못한 관계가 회복되는 것인지에 대한 궁금증을 불러일으킨다.

두 번째 티저는 고정된 카메라 앵글 속 잔디밭에서 단체 사진을 찍는 사람들의 모습이 담겼다. 웃음소리와 바람, 새소리만이 공간을 채운 채, 평화로운 풍경 속 보이지 않는 인물에 대한 그리움과 공백의 서사를 담아내 깊은 여운을 남긴다.

음악 없이 자연의 소리만으로 감정을 전달하는 연출과 영상미, 그리고 잔잔한 서사 전개는 ‘로이킴표 감성곡’의 서막을 알리기에 충분했다.

앞서 공개된 콘셉트 포토에서도 로이킴은 가을의 정취 속에서 한층 짙어진 감성을 드러내며, ‘계절을 노래하는 싱어송라이터’로서의 존재감을 다시금 입증했다. 이번 티저를 통해 신곡의 서정적 세계관이 구체화되며, 리스너들의 기대감은 한층 높아지고 있다.

오는 27일(월) 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’를 발매하는 로이킴은 이어 12월 12일부터 14일까지 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(올림픽 핸드볼경기장)에서 단독 콘서트 ‘2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm]’을 개최하고 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

