다크비, 중독성 강한 팝 록 컴백…'lrony' MV 티저 오픈

그룹 다크비(DKB)가 미니 9집 'Emotion'의 타이틀곡 'lrony' 뮤직비디오 티저를 공개하며 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

브레이브엔터테인먼트 소속 다크비(이찬, D1, GK, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 오늘(21일) 0시 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 미니 9집 'Emotion'의 타이틀곡 'lrony' 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 티저 영상 속에는 깔끔한 흰색 배경의 스튜디오에서 자유분방한 분위기를 연출하는 다크비 멤버들의 모습이 담겨 있다. 멤버들은 드럼, 일렉 기타, 키보드 등 밴드 셋 악기 주변에 모여 마치 록밴드를 연상시키는 강렬하고 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보이며 시선을 사로잡는다.

특히 데님, 체크 셔츠, 찢어진 상의, 가죽 재킷 등 빈티지하면서도 펑키한 느낌을 주는 캐주얼한 의상을 입고 타이틀곡 'Irony'의 분위기에 맞춰 밴드 악기를 활용해 점프를 하거나 몸을 낮춰 포즈를 취하는 등 역동적인 퍼포먼스를 보여주고 있어 신곡에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.

또한 영상에 여러 번 등장하는 개인 및 단체 안무 장면에서는 자유분방하면서도 완벽하게 합을 맞춘 칼군무를 선보여 '퍼포먼스 장인'다운 면모를 엿볼 수 있는 것은 물론 다크비가 이번 컴백을 통해 보여줄 업그레이드된 음악과 퍼포먼스에 대한 기대감을 더욱 높였다.

오는 23일 발매되는 다크비의 미니 9집 'Emotion'은 아이러니한 설렘, 벗어날 수 없는 유혹, 자유와 해방, 강렬한 로맨스, 그리고 이별과 시작까지 사랑이라는 주제를 다크비만의 음악으로 풀어낸 앨범이다. 타이틀곡 ‘Irony’는 중독성 강한 기타 리프가 돋보이는 팝 록 장르의 곡으로 연인의 행동이 "사랑인가, 장난인가" 애매하게 느껴지는 순간을 담아냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

