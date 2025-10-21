모브플렉스, 현대백화점 VIP 대상 맞춤형 저강도 회복 웰니스 클래스 기획·운영

국내 저강도 회복운동 전문 웰니스 브랜드 모브플렉스(MOVFLEX)가 현대백화점 충청점 VIP 고객을 위한 맞춤형 프리미엄 웰니스 클래스를 기획·운영란다고 21일 밝혔다.

기업 및 기관 대상 B2B 맞춤형 웰니스 프로그램 사업 진출의 신호탄을 쏘올린 이번 클래스는 현대백화점 충청점의 공식 의뢰로 진행된 VIP 전용 슬로우 웰니스 세션으로, 모브플렉스가 독자적으로 개발한 저강도 회복운동(Active Stretching)과 모브플렉스의 하이엔드 웰니스 아로마 브랜드 센틸리크(SCENTILIQUE)의 감각테라피가 결합된 복합적 리커버리 솔루션으로 구성됐다.

업체에 따르면 모브플렉스는 ‘슬로우 웰니스(느림 속의 회복)’라는 브랜드 철학과 감도를 반영한 웰니스 콘텐츠를 기획·운영하며, 기업·백화점·리조트 등 파트너 기관의 감도, 공간, 연령대 등을 고려한 맞춤형 웰니스 프로그램을 지속적으로 확장해 나가고 있다.

모브플렉스는 단순한 피트니스 프로그램이 아니라 신체(Physical)와 정신(Mental)의 통합적 회복을 중심으로 한 기업 맞춤형 웰니스 솔루션을 제공한다.

하이엔드 웰니스 아로마 브랜드 센틸리크(SCENTILIQUE)와 협업하여 개개인의 컨디션에 맞는 아로마를 추천하고 향을 통한 신경계 안정, 저강도 회복운동을 통한 신체 정렬 회복 등을 동시에 제안한다.

이러한 접근은 기존의 기업 복지 웰니스 프로그램과 차별화된 ‘근거 기반의 회복 솔루션(Scientific Recovery Solution)’으로, 현대인과 직장인의 만성 피로·근골격계 질환·스트레스 해소에 효과적인 솔루션이다.

모브플렉스는 이번 현대백화점 VIP 클래스 운영을 시작으로 기업 및 기관 대상 B2B 웰니스 프로그램을 본격적으로 확장할 계획이다.

현재 모브플렉스는 기업 복지형 웰니스 클래스(임직원 피로회복·스트레스 완화 중심), 백화점·리조트 고객 대상 감각테라피형 이벤트 클래스, 프리미엄 멤버십 전용 회복 프로그램 등 브랜드와 공간의 성격에 맞춘 다양한 맞춤형 클래스를 기획 및 운영중이다.

모브플렉스는 향후 각 기업의 업무 환경, 공간, 인원 구성에 따라 단기 체험형 클래스부터 정기형 웰니스 프로그램까지 다양한 형태의 B2B 커스터마이즈 서비스를 제공할 예정이다.

모브플렉스 관계자는 “현대백화점 VIP 클래스 기획 및 운영은 단순한 출강이 아니라, 브랜드 맞춤형 웰니스 콘텐츠를 설계·운영한 실질적인 B2B 사례”라며, “기업·기관·백화점 등 다양한 파트너의 목적과 공간에 맞춘 맞춤형 웰니스 프로그램을 지속적으로 제안할 계획”이라고 밝혔다.

모브플렉스는 국내 최초로 저강도 회복운동(Active Stretching)과 감각 기반 아로마테라피를 결합해 몸과 마음의 정렬, 순환, 안정의 3단계 회복을 제안하는 웰니스 시스템을 개발했다. 현재 서울 압구정점과 북가좌점을 중심으로 웰니스클럽, 아카데미, 맞춤형 클래스 등 다각도의 사업을 전개하고 있다.

황지혜 기자

