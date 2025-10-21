개막 D-2 ‘Hanwha LIFEPLUS 인터내셔널 크라운’… 골프 축제 열린다

미국여자프로골프협회(LPGA)가 주관하고 한화의 금융계열사 공동브랜드인 ‘LIFEPLUS(라이프플러스)’가 후원하는 2025 Hanwha LIFEPLUS 인터내셔널 크라운 개막이 이틀 앞으로 다가왔다. 세계 골프 유일의 국가 대항전인 이번 대회는 23일부터 나흘간 경기 고양시 뉴코리아CC에서 열린다. 미국·일본·한국·호주·태국·스웨덴·중국·월드팀 등 8개팀 32명의 세계 정상급 선수들이 출전한다.

주최 측은 풍성한 체험 프로그램과 다채로운 즐길 거리를 마련해 팬과 선수가 함께 즐기는 진정한 골프 축제를 선사한다.

먼저 개막일인 23일에는 캘리그라피 작가 김소영의 라이브 퍼포먼스와 대회 공식 앰배서더 박세리 감독이 함께하는 오프닝 세리머니가 진행된다. 김소영 작가는 특유의 한국적인 붓글씨와 그림으로 7년만에 다시 국내에서 개최되는 이번 대회의 시작과 성공을 상징하는 작품을 선보인다.

1번 티잉 구역은 ‘티 바이브(Tee Vibe)’ 콘셉트로 꾸며져 현장 분위기를 한층 고조시킬 예정이다. 이 곳에서 그래미상을 세 차례 수상한 믹싱 엔지니어 겸 DJ 데이비드 영인 킴이 각국의 입장곡을 직접 작곡해 라이브 퍼포먼스를 진행하며, 기존의 ‘조용히(Quiet)’ 피켓 대신 ‘소리질러(Loud)’ 피켓을 활용해 선수와 갤러리가 함께 환호하는 이색적인 광경도 펼쳐진다.

메인 스폰서인 Hanwha LIFEPLUS는 참여형 이벤트인 ‘영광의 여정’을 진행한다. 선수들과 갤러리가 18홀을 함께 걸으며 ‘왕관(Crown)’을 향해 나아간다는 의미를 담은 행사다. 관람객들은 각 출전국 콘셉트로 꾸민 8개의 지정 홀을 방문할 때마다 국가별 팀 배지를 수집할 수 있으며, 10번 티잉 그라운드 옆 ‘캠프 한화’에서 모은 배지를 인증하면 소정의 선물을 받을 수 있다. 이외에도, 13번 홀에서는 관람객 편의를 위한 ‘LIFEPLUS 스테이션’을 운영한다. 이곳에서 휴식존과 간식이 제공되며, 오리지널비어컴퍼니가 함께해 갤러리들이 시원한 맥주를 즐길 수 있도록 한다.

갤러리 플라자에 마련되는 한화, BYD, 리쥬란 등 글로벌 파트너 부스에서는 다양한 이벤트와 체험형 콘텐츠가 진행된다. 또한 2층에 위치한 공식 유니폼 후원사 어뉴(Anew) 매장에서는 각종 의류와 액세서리를 판매한다. 특히 BYD는 2번 홀에서 선수의 홀인원이 나오면 해당 홀의 현장 갤러리 대상 추첨을 통해 BYD 씨라이언 7 차량을 증정한다.

한편 이번 대회에는 세계 여자골프를 대표하는 선수들이 총출동한다. 한국팀 대표선수로는 김효주, 유해란, 고진영, 최혜진이 출전한다. 특히 김효주는 최근 LPGA 투어 ‘롯데 챔피언십’ 2위, 뉴코리아CC에서 열린 유럽여자프로골프투어 ‘아람코 코리아 챔피언십’ 2연패 등의 활약으로 주목받고 있다. 한국팀은 대회 첫 날 중국, 둘째 날 월드팀, 셋째 날 일본팀과 맞붙는다. 이중 마지막 라운드는 물러설 수 없는 한일전으로 팬들의 이목이 집중될 예정이다.

2023년 우승팀인 태국팀은 최근 LPGA 뷰익상하이에서 올 시즌 2승째를 거머쥔 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼을 앞세워 타이틀 방어에 나선다. 올해 신설된 월드팀에는 리디아 고(뉴질랜드), 찰리 헐(영국), 브룩 헨더슨(캐나다) 등 스타 플레이어들이 포진해 흥미를 더한다.

대회 기간동안 갤러리들의 편의를 위해 삼송역과 뉴코리아CC를 연결하는 셔틀버스가 운행된다. 대회 입장권은 Hanwha LIFEPLUS 인터내셔널 크라운 공식 홈페이지에서 구입할 수 있다. 위클리 패스는 20만원, 데일리 티켓 가격은 1·2라운드 각 5만원, 3라운드 7만원, 파이널 라운드 8만원이며, 대회 개막 전까지 모든 권종에 대해 20% 할인 혜택이 적용된다.

대회 총괄 책임을 맡고 있는 한지연 LPGA 이사는 “전통적인 골프 대회에서 벗어나 팬들과 선수가 하나되는 축제 분위기를 직접 경험할 수 있는 특별한 무대가 될 수 있도록 만전을 기했다”며 “수도권에서 세계 정상급 LPGA 선수들을 만날 수 있는 유일한 기회를 놓치지 말라”고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

