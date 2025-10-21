‘환자 사망’ 양재웅 병원 담당의사 결국 구속

사진 = 양재웅 더블유(W)진병원 대표가 보건복지위원회의 보건복지부 등 종합 국정감사에 증인으로 출석한 모습. 뉴시스 제공

방송 활동으로 잘 알려진 정신과 전문의 양재웅 씨가 운영 중인 병원에서 환자가 숨진 사건과 관련해, 당시 환자를 맡았던 의료진이 결국 구속됐다.

경기남부경찰청 형사기동대는 20일 업무상과실치사 등 혐의로 병원 소속 의사 A씨를 구속했다고 밝혔다.

같은 날 인천지법 부천지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 양우창 영장 전담 부장판사는 “증거 인멸 우려가 있다”며 A씨의 구속영장을 발부했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 5월 27일, 병원에 입원 중이던 30대 여성 B씨에게 필요한 안전조치를 제대로 하지 않아 사망에 이르게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 다이어트약 중독 치료를 위해 해당 병원에 입원했으며, 입원 17일 만에 숨졌다.

사건이 발생한 병원은 방송인으로도 활약 중인 정신건강의학과 전문의 양재웅 씨가 운영하고 있어 파장이 커지고 있다. 환자의 손발이 묶인 채 숨졌다는 보도 이후, 온라인에서는 의료행위의 적절성과 병원 측 책임 여부를 두고 뜨거운 논란이 일었다.

앞서 경찰은 A씨를 포함한 병원 의료진 3명에 대해 사전 구속영장을 신청했으나 검찰이 이를 반려했고, 이후 영장심의 절차를 밟았다. 서울고검 영장심의위원회는 A씨의 구속영장을 청구하는 것이 “적정하다”고 결론 내렸다.

한편, 이 사건과 관련해 경찰 수사를 받고 있는 피의자는 양재웅 씨를 포함해 총 11명에 이르는 것으로 알려졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

