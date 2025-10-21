국산마의 기량과 장제기술이 펼쳐진다… 한국마사회, 10월 승마·장제 대회 개최

한국마사회는 오는 23일부터 26일까지 4일간 과천 승마경기장에서 제53회 한국마사회장배 승마대회를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회에는 치열한 예선을 거쳐 선발된 국산 우수마들이 출전해 기량을 겨루며, 장애물 7개, 마장마술 5개, 이벤트 1개 등 총 13개 종목이 진행된다. 특히 국산마의 기량 향상을 반영해 장애물 최대 높이를 130㎝에서 135㎝로 상향 조정, 수준 높은 경기와 박진감 넘치는 승부가 펼쳐질 전망이다.

대회 기간에는 푸드트럭, 문화 체험, ‘Ride & Drive’ 이벤트 경기 등 관람객이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램도 운영돼 축제 분위기를 더할 예정이다.

제9회 한국마사회장배 한국장제사챔피언십도 25일 과천 88승마경기장에서 개최된다. 장제사는 말의 발굽이나 편자의 상태를 점검해 적합한 편자를 선택한 후 말발굽을 깎거나 편자를 연마해 이를 장착하는 일을 한다.

이번 대회는 전국 장제사들의 기술력 향상과 교류 활성화를 목적으로 하며, 초급·중급·상급·프리스타일·라이브슈잉 등 총 9개 종목으로 진행된다. 특히 실제 말에게 편자를 장착하는 라이브슈잉 부문이 새롭게 추가돼 참가자들의 실무 능력 배양과 현장 감각 향상에 도움이 될 전망이다.

심사는 외부 전문가 2명과 내부 심사위원 1명으로 구성해 공정성을 확보하고, 총 1000만 원 규모의 상금과 상장, 메달이 수여된다. 또한 우승자에게는 국제 장제대회 참가 우선권이 부여돼 해외 장제사와의 교류와 글로벌 네트워크 확대도 기대된다.

정기환 한국마사회 회장은 “이번 대회를 통해 국산마의 우수한 기량과 장제사의 숙련된 기술이 함께 발전하는 계기가 되길 바란다”며 “한국마사회는 앞으로도 말산업 전문인력 육성과 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]