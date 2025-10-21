프로축구선수협회 “이청용 부회장에 향한 선넘은 루머·악플, 법적 대응”

울산 이청용. 사진=한국프로축구연맹 제공

“악성 댓글에 법적 대응 진행한다.”

한국프로축구선수협회가 이청용(울산 HD) 선수협 부회장을 향한 선을 넘은 루머 의혹과 SNS 욕설에 대해 법적 대응을 시사했다

김훈기 선수협 사무총장은 21일 “이청용 부회장에 대한 악성 댓글을 비롯해 SNS에 메시지가 폭발하며 입에 담지 못할 욕설이 오고 있다. 선수협은 큰 문제라고 인식해 법적 대응을 진행할 예정이다”라고 전했다.

그러면서 “건전한 소통 문화와 상호 존중이 아닌 선을 넘은 비방과 악의적인 댓글은 선수들의 인격과 명예를 훼손하고 나아가 인권의 근간을 흔들 수 있다”고 심각한 우려를 표시했다.

선수협은 “이청용 부회장은 한국 축구 발전에 오랜 시간 헌신하며 늘 동료 선수들의 권익과 팀의 발전을 위해 노력해왔다”며 “근거가 불분명한 주장이 한 선수의 명예를 실추시키는 현재의 방식에 단호히 반대한다. 이는 모든 선수에게 잠재적인 위협이 될 수 있음을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

김 사무총장은 “저희 선수협은 항상 팬퍼스트이다. 축구 선수들은 팬들의 사랑과 관심을 먹고 산다. 건강한 비판이나 애정이 담긴 조언은 감수할 수 있으나 선을 넘은 무례한 욕설 및 협박은 더는 묵과하기 어렵다”고 전했다.

선수협은 지난해부터 운영 중인 ‘악플 방지 전담센터’를 통해 지속적으로 관련 악플을 모니터링을 할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

