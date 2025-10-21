‘2025 궁중문화축전’ 성료…역대 최다 관람객 ‘137만명’ 돌파

덕수궁에서 진행한 준명당 어린이학교 모습. 국가유산청 제공

국가유산청 궁능유적본부는 국가유산진흥원과 함께 지난 12일 ‘2025 가을 궁중문화축전’을 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.

이번 가을 궁중문화축전에는 69만여 명의 관객이 방문해 축제를 즐겼다. 이로써 지난 봄 궁중문화축전(약 68만 명)을 포함해 올해 궁중문화축전은 총 137만여 명이 참여, 2014년 궁중문화축전 시범사업 이래로 역대 최다 방문 기록을 세웠다. 외국인 관람객도 전 세계적인 K-컬처의 열풍 속에 지난해(16만여 명) 대비 약 81%(13만여 명)가 증가한 29만여 명이 다녀갔다.

올해 가을 궁중문화축전에서는 ‘덕수궁 준명당 어린이 학교’, ‘종묘 건축 탐험대’, ‘창경궁 동궐 장원서’ 등과 같이 어린이·청소년·시니어 각각의 눈높이에 맞춘 체험 프로그램을 대거 선보이며 전 세대의 호응을 얻었다. 또한 외국인 전용 예매 누리집을 통해 예약 서비스를 제공한 ‘경복궁 한복 연향’과 ‘창덕궁 아침 궁을 깨우다’는 글로벌 관람객의 적극적인 참여를 이끌어냈다.

종묘에서 진행한 인문학콘서트 모습. 국가유산청 제공

유네스코 세계유산 등재 30주년을 맞은 종묘에서 특화 프로그램도 마련됐다. 청소년을 대상으로 한 ‘종묘 건축 탐험대’, 한국사 강사 최태성이 참여한 ‘인문학 콘서트’, 전통과 현대가 어우러진 고궁음악회 ‘풍류에 제례악을 더하다’가 종묘의 역사적 가치와 문화적 울림을 전하며 관람객으로부터 큰 호응을 얻었다.

올해 다섯 돌을 맞은 온라인 참여형 프로그램 ‘모두의 풍속도 2025’도 현재까지 36만여 명 이상이 참여하며, 2021년 모두의 풍속도가 첫 선을 보인 이후로 역대 최고 참가자수를 기록했다.

국가유산청 관계자는 “올 한 해의 여정을 성황리에 마무리한 2025년 궁중문화축전을 통해 국내외 관람객 모두가 한국의 궁궐과 종묘에서 전통과 현대가 어우러진 특별한 경험을 누릴 수 있었기를 기대한다”며 “내년 봄에는 더욱 새롭고 다채로운 프로그램으로 관람객을 맞이할 예정”이라고 전했다.

