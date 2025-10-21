‘20대 팀리거’ 조예은 용현지 N.응우옌, LPBA PQ라운드 진출

조예은. 사진=PBA 제공

‘20대 팀리거’ 조예은(SK렌터카, 23) 용현지(웰컴저축은행, 24) 응우옌호앙옌니(베트남·에스와이, 26)가 LPBA PPQ(1차예선)라운드를 통과했다.

20일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025-26시즌 6차투어 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA PPQ라운드에서 조예은은 이지연2를 24:16(26이닝)으로 꺾고 PQ(2차예선)라운드행을 확정했다. 용현지는 정수현을 상대로 18:17(28이닝)로 1점차 신승을 거뒀으며, N.응우옌은 김성은을 상대로 22:8(31이닝)로 이겼다.

조예은은 이지연2를 상대로 5:3으로 앞서던 9이닝째 4점을 올리며 9:3으로 앞서나갔고, 이후 12이닝째 3점을 올려 12:4로 리드를 이어갔다. 조예은은 14이닝부터 2-2-2 연속 득점을 앞세워 18:7로 격차를 벌렸다. 이지연2도 점수를 올리며 추격을 시도했지만, 조예은은 21:16으로 앞서던 26이닝째 3점을 더하며 쐐기를 박았다. 조예은은 24:16(26이닝)로 이지연2를 제쳤다.

5차투어(크라운해태 챔피언십 한가위) PPQ라운드에서 탈락했던 용현지는 이번 대회에서는 접전 끝에 간신히 PPQ라운드를 통과했다. 경기 초반 용현지가 앞서 나갔지만, 정수현이 6:9로 뒤지던 상황에서 15이닝부터 2-2-1-1-2 연속 득점으로 14:11로 뒤집었다. 하지만 용현지도 19이닝째 4점을 치며 15:14로 재역전에 성공했고, 이후 22이닝째 3점을 더해 18:14로 리드를 잡았다. 정수현이 막판 3연속 득점을 성공하며 1점차까지 따라붙었지만, 경기를 뒤집지 못했고 용현지가 18:17(28이닝)로 승리했다.

N.응우옌은 김성은을 상대로 22이닝째 터진 하이런 6점을 앞세워 22:8(31이닝)로 승리했다. 이외에도 김도경(25)은 박혜린을 25:6(26이닝)으로 돌려세웠다. 전애린(26)은 이재현을 22:12(28이닝)로, 박예원(25)은 위카르 하얏트를 25:12(22이닝)로 제압하는 등 20대 선수들이 나란히 PPQ라운드에서 승리를 거뒀다.

대회 2일차인 21일에는 오전 11시부터 LPBA PQ라운드가 진행되며, PQ라운드에 통과한 선수들은 오후 4시25분부터 LPBA 64강전에 나선다. LPBA 64강전부터는 김가영(하나카드) 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈) 김민아(NH농협카드) 임정숙(크라운해태) 김상아(하림) 차유람(휴온스) 등 시드를 받은 LPBA 강호들이 본격적으로 대회에 출전한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

