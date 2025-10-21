'1년 2컴백' 스트레이 키즈, 스테이와 약속 지켰다

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 앨범 ‘두 잇(DO IT)’으로 초고속 컴백한다.

스트레이 키즈는 다음달 21일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 스키즈 잇 테이프(SKZ IT TAPE) ‘DO IT’을 발매한다. 지난 18일과 19일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 ‘도미네이트(dominATE)’의 피날레를 장식하는 앙코르 콘서트를 개최한 이들은 마지막 날인 19일 공연 종료 후 새 앨범 발매를 알리는 트레일러를 기습 공개했다.

신비롭고 고혹적인 분위기가 몰입감을 극대화하는 해당 트레일러는 미국, 일본을 비롯한 해외 60여 개 지역의 유튜브 트렌딩 순위권에 이름을 올렸고 20일 오후 기준 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 등극했다.

JYP엔터테인먼트는 20일 오후 공식 SNS 채널에 트랙리스트 이미지를 게재하고 신보를 향한 기대감을 더했다. 이에 따르면 스트레이 키즈는 더블 타이틀곡 ‘두 잇’과 ‘신선놀음’을 필두로 ‘홀리데이(Holiday)’, ‘포토북(Photobook)’, ‘두 잇’ 페스티벌 버전까지 총 5곡의 신곡을 발표한다. 이번에도 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업에 직접 참여했다.

트랙리스트 속 책자는 트레일러에서 두려움으로 멈춰버린 세상에 균열을 내고 치유와 변화를 이끄는 현대판 신선으로 등장하는 여덟 멤버의 기록지다. 각 기록지 안에는 다섯 신곡의 키워드와 분위기를 가늠할 수 있는 일러스트가 삽입되어 있다.

지난 1월 스트레이 키즈는 ‘스텝 아웃 2025(STEP OUT 2025)’ 영상을 공개하고 올 한 해 동안 전개할 다양한 프로젝트를 소개했다. 여기서 두 장의 앨범 발매를 예고한 스트레이 키즈는 지난 8월 발표한 정규4집 ‘카르마(KARMA)’로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 7연속 1위라는 최초의 기록을 쓰고 2025년 두 번째 앨범을 선보인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]