‘더 트롯쇼’ 김용빈, 임영웅·안성훈 제치고 1위

가수 김용빈이 ‘더 트롯쇼’에서 1위를 달성했다.

김용빈은 지난 20일 오후 8시 방송된 SBS Life ‘더 트롯쇼’에서 임영웅 ‘돌아보지 마세요’, 안성훈 ‘사랑해요’와 함께 1위 후보에 올라, 총 8539점을 받으며 최종 1위를 기록했다.

김용빈은 ‘미스터트롯3’ 우승 특전곡 ‘어제도 너였고 오늘도 너여서’로 실시간 투표 2000점, 음원 및 소셜 미디어 점수 1239점, 방송 및 사전 투표 점수 5300점을 얻으며, 총 8539점으로 10월 셋째 주 1위에 등극했다. 앞서 ‘금수저’로 ‘더 트롯쇼’ 명예의 전당에 입성했던 김용빈은 이번주 1위를 달성하며 여전한 인기를 자랑했다.

또한 이번 ‘더 트롯쇼’에서는 강혜연, 곽영광, 김경민, 김민희, 김희재, 미니마니, 박현호, 설하윤, 성민, 송민준, 양지은, 유지나, 윤태화, 이수연, 정다경, 최수호, 카피추, 홍자, 황민호도 무대를 꾸미며 월요일 밤 귀호강을 선물했다.

‘더 트롯쇼’의 차트곡 및 차트 후보곡은 2022년 1월 1일 이후 발매된 트롯 장르 곡 중 선정된다. 선정된 100곡의 후보곡에 대한 사전 투표는 생방송 1주 전 4일간 진행되며, 실시간 투표는 생방송 당일 저녁 8시 5분부터 9시까지 진행된다.

최종 1위 곡은 음원 점수, 소셜 미디어 점수, 방송 점수, 투표 점수를 합산한 사전 투표 점수에 실시간 생방송 투표를 합산해 선정된다. 3주 연속 1위를 할 경우 명예의 전당에 입성할 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

