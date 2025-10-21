‘체인소 맨’ 누적 관객 224만 돌파…역대 日 애니 톱6

‘극장판 체인소 맨: 레제편’ 포스터. 소니 픽쳐스 제공

‘극장판 체인소 맨: 레제편’이 폭발적인 입소문 열기 속에 개봉 5주차에도 식지 않는 흥행세를 이어가고 있다.

21일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 체인소 맨: 레제편은 전날(20일) 기준 누적 관객 수 224만명을 돌파했다.

이는 2020년 개봉해 222만 관객을 동원한 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편’을 제치고 역대 일본 애니메이션 국내 흥행 순위 6위에 새롭게 이름을 올린 기록이다. 지난 7월 개봉한 할리우드 블록버스터 ‘쥬라기 월드: 새로운 시작’까지 넘어서며 올해 전체 박스오피스 TOP 10에도 진입했다.

성원에 보답하고자 이벤트를 진행한다. 오는 22일부터 실시되는 5주차 현장 증정 이벤트에서는 주인공 덴지와 레제를 비롯해 마키마, 아키, 천사, 체인소의 악마, 폭탄의 악마로 구성된 ‘원화 엽서 SET’가 선착순 증정된다. 이번 굿즈는 각 캐릭터의 매력과 액션이 돋보이는 애니메이션 스틸과 원화 작화가 양면으로 삽입되어, 작품의 탄생 과정을 궁금해하는 팬들의 소장 욕구를 자극할 예정이다.

24일부터는 SCREENX 포맷 특별관 상영이 전 지점에서 진행된다. SCREENX는 영화 속 폭발적인 전투를 3면의 스크린으로 구현해 관객들에게 더욱 생생한 현장감과 몰입감을 선사한다. 특히 도심을 휩쓸며 나타난 태풍의 악마와의 전투 장면을 중앙 스크린과 좌우 확장된 3면 스크린으로 여러 각도에서 목격하며 시각적 만족감까지 전할 것으로 기대를 모은다. SCREENX 포맷 관람객 대상 선착순으로 ‘캐릭터 아코디언 포스터’ 증정 이벤트도 진행된다.

극장판 체인소 맨: 레제편은 후지모토 타츠키의 원작 만화 체인소 맨 중 가장 큰 사랑을 받은 레제편을 스크린으로 옮긴 작품이다. 압도적인 작화 퀄리티를 입증한 제작사 MAPPA가 제작을 맡았으며, TV 시리즈에서 감각적인 연출력을 선보인 요시하라 타츠야 감독이 메가폰을 잡아 한층 더 화려하고 밀도 높은 액션을 구현했다. 또한 TV 시리즈 오프닝 테마 'KICK BACK'으로 사랑받은 요네즈 켄시와 일본을 대표하는 가수 우타다 히카루가 OST에 참여해 국내 음원 차트 1위를 휩쓸며 영화의 인기를 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

