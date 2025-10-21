[TV핫스팟] ‘신사장’ 한석규-박혁권 악연?…최고 시청률 9.8%

'신사장 프로젝트' 방송화면. tvN 제공

한석규가 아들 죽음의 진실을 향한 추적을 본격화한 가운데 박혁권이 사건의 키로 떠올라 충격을 주고 있다.

지난 20일 방송된 tvN ‘신사장 프로젝트’ 9회에서는 윤동희(민성욱 분)를 쫓는 신사장(한석규 분)의 추적이 이어진 가운데 윤동희의 배후에 국가법무병원 병원장 이허준(박혁권 분)이 있었다는 사실이 드러났다.



이날 신사장은 경찰 최철(김성오 분)로부터 윤동희의 주치의가 죽기 전 마지막으로 통화한 인물이 국가법무병원 병원장 이허준이라는 사실을 전해 들었다. 아울러 최철은 이허준이 윤동희의 배후이거나 새로운 타깃일 수 있다고 짐작해 긴장감을 드리웠다.

이에 궁금증을 풀기 위해 직접 이허준의 집을 찾아간 신사장은 그곳에서 윤동희가 최철을 칼로 공격하는 참혹한 현장을 목격했다. 긴박한 분위기 속 이허준은 최철을 병원으로 이송했고 신사장은 윤동희의 뒤를 쫓았지만 윤동희는 의미심장한 미소를 남긴 채 유유히 자리를 떠났다.

윤동희의 계좌에 돈이 입금될 때마다 누군가가 사망하는 섬뜩한 패턴을 추적해오던 신사장은 이번 사건이 예외적인 경우임을 파악했다. 행정복지센터 주무관 김수동(정은표 분)이 사건 당일 윤동희에게 어떤 금전적 대가도 지급되지 않았다고 확인해줬기 때문.

그렇게 윤동희의 범행 동기에 대한 의문이 짙어지던 가운데 뜻밖에도 이허준은 자신이 위험해질 수 있음에도 직원에게 윤동희의 진료기록 등 관련 정보를 찾아달라고 지시, 자신을 밀치고 윤동희의 칼을 맞은 최철에게 전달하며 협조 의지를 드러냈다. 또 아들의 기일마다 윤동희를 면회해 온 신사장에게는 이야기를 나눌 상대가 필요하면 언제든 오라며 명함과 함께 진심 어린 위로의 마음을 전했다.

하지만 윤동희를 추적하던 신사장과 최철 앞에 새로운 조력자로 등장한 듯했던 이허준은 뜻밖의 인물과의 연결고리로 반전을 일으켰다. 클럽 시크릿 대표 주마담(우미화 분)의 전 남편 김용우(조희봉 분)가 무언가를 빌미로 은밀히 금전을 요구했던 대상이 이허준이었고 종래에는 윤동희와의 밀회가 드러난 것. 특히 이허준 앞에서 두 손을 모은 채 긴장한 모습으로 안절부절하며 서 있는 윤동희의 모습은 두 사람 사이에 권력의 위계가 존재함을 짐작게 하며 궁금증을 증폭시켰다.

그런가 하면 조필립(배현성 분)은 신사장과 이시온(이레 분)의 지원 속에서 헬스트레이너들의 부당한 노동 현실을 바로잡으며 차세대 협상 플레이어로 성장했다. 우선 조필립은 김수동의 도움을 받아 헬스장 고문 변호사 두동석(홍우진 분)의 배임, 횡령 정황과 헬스장 대표 찰스 홍(최대훈 분)의 귀국 정보를 확보하며 협상 테이블을 열 준비를 마쳤다.

이후 두동석을 찾은 조필립은 불법으로 얻은 자료는 법적 효력이 없다는 두동석의 말에 사회적 매장용이라고 여유롭게 맞서는가 하면 상대를 압박하는 신사장의 ‘3분 타임 어택’ 기술까지 구사하며 경찰에 자수하게 만들었다. 여기에 신사장과 이시온은 찰스 홍을 만나 두동석의 부당 행위를 조목조목 밝혀내며 그가 직접 고소를 결심하게 만들며 힘을 보탰다.

마지막으로 조필립은 근로자와 노무제공자의 권익 보호를 위한 조례 개정 서명 운동까지 주도하며 제도의 허점을 스스로 메우는 신입 법조인다운 마무리를 지었다. 빈틈없는 해결 방식으로 짜릿한 카타르시스를 선사한 조필립의 활약은 협상 전문가로서의 성장을 예감케 했다.

한편 이날 9회 시청률은 수도권 가구 평균 8.2%, 최고 9.8%, 전국 가구 평균 8.4%, 최고 9.7%으로 전 채널 동시간대 1위를 기록했다. 또한 tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서는 케이블 및 종편 채널, 전 채널에서 1위에 이름을 올렸다.

