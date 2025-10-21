‘홍명보호 최전방’ 경쟁에서 공존으로…손흥민·오현규 나란히 소속팀서 골맛

경쟁을 넘어 공존의 시간이 온다.
1년 전만 해도 텅 비어 있던 한국 축구대표팀의 최전방, 현재는 손흥민(LAFC)과 오현규(헹크)가 매섭게 동반 질주하고 있다.
우선 오현규는 지난 19일 벨기에 브뤼허의 얀 브레이덜 스타디온에서 끝난 세르클러 브뤼허와의 2025~2026 벨기에 프로축구 주필러리그 11라운드 원정 경기에 선발 출전해 1골 1도움을 기록했다. 올 시즌 공식전 공격포인트를 7개(5골 2도움)로 늘렸다. 헹크는 2-2 무승부를 거뒀다.
전반 13분 절묘한 패스로 파트리크 흐로쇼우스키의 선제골을 도우며 예열을 마쳤다. 1-1로 맞선 후반 12분엔 골망을 흔들었다. 야이마르 메디나의 크로스를 받아 왼발 슈팅으로 마무리했다. 크로스가 낮고 빨라 받기 쉽지 않았으나, 오현규는 순간적으로 스텝을 바꿔 밀어넣었다. 축구 통계 매체 풋몹은 팀 내 최고인 평점 8.2를 부여했다.
대표팀에서 뽐낸 득점포를 그대로 헹크에 가져갔다. 오현규는 지난 9월 멕시코전(2-2 무)에 이어 이번 10월 파라과이전(2-0 승)에서도 골맛을 봤다. 지난해 10월10일 요르단과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아 3차 예선에서 기록한 A매치 데뷔골을 포함 1년 새 무려 6골을 몰아쳤다.
손흥민도 후배의 도전에 득점포로 응수하는 중이다. 같은 날 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) 콜로라도 래피즈전(2-2 무)에 선발 출전해 시즌 9호골을 신고했다. A매치서 기록하지 못한 골에 대한 아쉬움을 털어내는 강력한 한방이었다. 전반 42분 드니 부앙가의 패스를 받은 뒤 특유의 헛다리 짚기로 수비수를 제치고 왼발 슈팅을 골대에 꽂았다.
사실 대표팀 내 최전방 공격수 자리는 손흥민 확정이라고 볼 수 있다. 경기력은 물론 경기 내외 팀에 미치는 영향력까지 절대적이다. ‘손톱(Son Top)’이라는 말이 나올 정도다.
하지만 필드 위에 절대적인 것은 없다. 손흥민은 월드컵이 열리는 내년이면 34세가 된다. 90분이 넘는 시간, 단기간 여러 경기를 치러야 하는 월드컵을 홀로 뛸 순 없다. 로테이션이 불가피한 상황에서 오현규가 든든한 대안으로 자리를 잡는다. 반대의 케이스도 충분히 이뤄질 수 있다. 오현규의 활약과 기세가 내년까지 이어진다면 손흥민이 조커가 되지 말라는 법은 없다. 경쟁이 아닌 공존의 시대가 열리고 있다.
