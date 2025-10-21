박상현, ‘2025 렉서스 마스터즈’에서 20년만에 40대 다승 도전

사진=KPGA 제공

박상현(동아제약)이 오는 30일부터 나흘간 경기 여주 소재 페럼클럽 동, 서코스(파72. 7,273야드)에서 펼쳐지는 ‘2025 렉서스 마스터즈’에서 시즌 2번째 우승이자 통산 16번째 우승에 도전한다.

2005년 KPGA 투어에 데뷔해 올해로 21년차를 맞은 ‘베테랑’ 박상현은 올 시즌 15개 대회에 출전해 9개 대회서 컷통과에 성공했다. 지난 8월 ‘동아회원권그룹 오픈’에서는 개인 통산 15번째 우승컵을 들어올렸다.

박상현은 “상반기 전체적으로 만족스럽지는 못한 시즌을 보냈는데 하반기 첫 대회였던 ‘동아회원권그룹 오픈’에서 우승을 하면서 위로가 됐다”며 “샷이나 모든 부분에서 잘 맞는 것보다는 나름대로 ‘레벨업’이 된 것 같아 만족스럽다”고 말했다.

이어 “20~30대 거리가 많이 나는 젊은 선수들에 비해 미들 아이언이나 롱 아이언으로 플레이를 많이 하는데 스핀이 잘 안 걸리기 때문에 부담이 되는 부분이 있었다”며 “샷 탄도를 높이는 연습을 많이 했다. 미들 아이언이나 롱 아이언을 잡아도 공이 붙었을 것이라는 자신감이 생겼다”고 덧붙였다.

박상현이 ‘2025 렉서스 마스터즈’에서 우승할 경우 2005년 ‘가야오픈’과 ‘코오롱 하나은행 한국오픈’에서 우승한 최광수 이후 20년 만에 한 시즌 2승을 기록한 40대 선수가 된다.

국내 통산상금 60억 원 돌파에도 한 걸음 더 다가서게 된다. 박상현은 투어 데뷔 이후 현재까지 5,666,793,563원의 상금을 획득했으며 통산 상금 60억 원 돌파까지 남은 상금은 333,206,437원이다.

박상현은 “종종 롱런의 비결을 물어보는 분들에게 ‘나처럼 만하지 않으면 롱런한다’고 말한다”며 웃었다. 이후 “나이를 떠나 누구보다 골프를 고민하고 연구한다. 단점을 고치는 것도 좋지만 장점을 극대화하는 것이 나만의 방식이다. 쇼트게임이 장점이고 누구보다 쇼트게임을 잘 하고 자신 있다”고 말했다.

‘팀 렉서스(TEAM LEXUS)’ 일원으로 박상현은 ‘2025 렉서스 마스터즈’에 남다른 의미를 두고 있다.

그는 “어느 대회여도 우승이 목표지만 스폰서 대회에서는 더 잘하고 싶은 마음이 크다”며 “대회 성적뿐만 아니라 스폰서와 대회 홍보에 도움이 될 수 있는 부분을 늘 고민한다”고 전했다. 이어 “페럼클럽은 페이드 구질을 치는 선수에게 유리한 코스라고 생각한다. 평소 드라이버샷이나 아이언샷 모두 드로우 구질을 선호하는데 이번 대회만큼은 페이드 구질을 활용해 플레이 할 것”이라는 각오를 밝혔다.

박상현은 “내년부터는 진짜 ‘롱런’을 위한 운동도 시작해보려고 한다. 체력과 건강 관리를 위해 꾸준히 할 계획이다. 지금처럼 계속해서 우승 경쟁을 할 수 있도록 노력할 것”이라며 “언젠가는 깨질 기록이겠지만 향후 10년간은 통산 상금 기록이 깨지지 않도록 꾸준히 상금도 쌓을 것”이라고 이야기했다.

올해로 2회째를 맞이한 ‘2025 렉서스 마스터즈’는 총상금 10억 원, 우승상금 2억 원 규모로 펼쳐진다. 우승자에게는 KPGA 투어 시드 2년(2026~2027년), 제네시스 포인트 1,000포인트가 주어진다.

2025 시즌 KPGA 투어가 ‘제네시스 챔피언십’, ‘2025 렉서스 마스터즈’, ‘KPGA 투어챔피언십 in JEJU’까지 3개 대회만을 남겨둔 가운데 ‘KPGA 투어챔피언십 in JEJU’는 제네시스 포인트 70위 이내 선수들만 출전할 수 있다. ‘2025 렉서스 마스터즈’는 제네시스 포인트 70위 이내 진입을 위한 최종 관문이다. 제네시스 포인트 70위 안에 들어야만 이듬해에도 시드를 유지할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

