전에 없던 심층 면접까지…두산의 신중한 선택, 김원형 감독

“허슬두 문화, 재건하겠다.”

‘어린왕자’ 김원형 감독이 2년 만에 현장에 복귀한다. 제12대 두산 감독으로 선임됐다. 계약규모는 2+1년 최대 20억원(계약금 5억원, 연봉 각 5억원)이다. 김 감독은 “명문 구단인 두산 지휘봉을 잡게 돼 무한한 영광이며 막중한 책임감을 느낀다. 기회를 주신 구단에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다. 이어 “두산은 그라운드 위에서 언제나 역동적인 모습을 바탕으로 상대를 압박해왔다. ‘허슬두' 문화를 재건하는 데 앞장서 팬 여러분들께 감동을 드리겠다”고 밝혔다.

화려한 커리어를 자랑한다. 레전드 투수 출신이다. 현역 21시즌 통산 545경기서 134승144패 26세이브 12홀드, 평균자책점 3.92를 기록했다. 지도자로서도 굵직한 이정표를 세웠다. SSG 초대 감독으로, 2022년 KBO리그 최초로 와이어 투 와이어 우승을 빚기도 했다. 끊임없이 연구하는 지도자이기도 하다. 지난해엔 일본프로야구 소프트뱅크 호크스(3군)에서, 올해는 미국 워싱턴주 켄트에 있는 드라이브 라인 센터 등에서 자비를 들여 연수를 받기도 했다.

두산과도 짙은 인연을 자랑한다. 2019년부터 2년간 메인 투수 코치를 맡았다. 두산의 평균자책점은 3.91로 이 기간 10개 구단 중 1위였다. 2019시즌엔 통합 우승에 기여하기도 했다. 기본적으로 두산에 대한 이해도가 높다. 야구 국가대표 투수코치로 활약, 꾸준하게 현장과 소통하며 감각을 잃지 않았다는 부분도 긍정적 평가를 이끌어낸 지점이다. 두산은 “김 감독은 젊은 선수들의 건강한 경쟁을 통해 우승 도전 전력을 구축할 적임자라고 판단했다”고 밝혔다.

두산이 다른 팀에서 한국시리즈(KS) 우승을 이끈 감독에게 지휘봉을 맡긴 것은 이번이 처음이다. 오랜만에 경력자를 선임했다는 부분도 눈에 띈다. 제6대 사령탑이었던 김인식 감독 이후 22년 만이다. 선임 과정에서도 심혈을 기울였다. 전과 달리, 감독 후보자들을 대상으로 심층 면접을 진행했다. 고영섭 대표이사, 김태룡 단장 중심으로 종합적으로 평가했다. 산은 “팀을 재건해야 하는 상황이다. 새로운 시도를 해야 한다는 내부적 판단이 있었다”고 설명했다.

확실한 변화를 꾀하겠다는 의지다. 한때 ‘왕조’ 시절을 구축했던 두산이지만 올 시즌 9위에 그쳤다. 팀 평균자책점(4.30) 6위, 팀 타율(0.262) 5위로 특별한 색깔을 보여주지 못했다. 지난 5월 이승엽 전 감독이 성적부진에 대한 책임을 지고 사퇴하는 등 우여곡절이 많았다. 그만큼 할 일이 많다. 오는 29일 출국해 미야자키 마무리 캠프부터 본격 지휘한다. 새 수장과 함께 빠르게 내년 시즌 구상에 들어간 두산, 다시 한 번 영광을 재현할 수 있을지 관심이 쏠린다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

