소유, 기내 만취 논란 해명…“소량 음주했을 뿐, 모멸감 느낄 만한 일 지속”

가수 소유. 사진 = 소유 SNS 계정

가수 소유가 최근 불거진 기내 만취 논란에 대해 자신의 입장을 밝혔다.

소유는 20일 자신의 SNS에 “뉴욕 스케줄을 마치고 한국으로 돌아오는 길에 있었던 일들로 기사화되어 다시 한 번 저의 입장을 전한다”고 말했다.

그는 “탑승 전 라운지에서 식사와 함께 제공되는 주류를 소량으로 음용했을 뿐, 탑승 과정에서도 어떠한 제재나 문제없이 탑승을 마쳤다”며 만취 의혹을 강하게 부인했다.

이어 “오해에서 비롯된 일일 수 있으나 이후로도 모멸감을 느낄 만한 일들이 계속되었다”고 전했다. 소유는 “한국어로 소통하며 도움을 주신 승무원분께서 거듭 사과를 주셨다. 그럼에도 불구하고 탑승 후 일어난 모든 일과 비행 내내 이어진 차가운 시선과 태도에 대해 여전히 아쉬움을 느낀다”고 덧붙였다.

그는 “이는 보상이나 폭로를 위해 쓴 글이 아니다. 저로 인해 불편하셨던 승객분들께 사과드리며 사실이 아닌 내용이 부풀려지지 않길 바란다”고 강조했다.

앞서 소유는 19일 자신의 SNS를 통해 “한국행 비행기에 탑승하였지만 인종적 편견으로 인한 인종차별을 당했다”고 호소한 바 있다.

이에 대해 한 네티즌은 “소유와 함께 비행기에 탑승했다”며 “당시 소유는 만취된 상태였다. 본인이 피곤하다고 (식사를) 먹지 않겠다고 했다. 취한 상태에서 비행기를 타면 안된다고 직원들이 하는 말도 들었다. 이런식으로 ‘억울하다’, ‘인종차별이다’라고 하면 안된다”고 반박해 논란이 일었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

