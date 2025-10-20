유연석 측 “사생활 침해 지속…강력 법적 대응”

배우 유연석 . 사진 = 뉴시스

배우 유연석 측이 반복되는 사생활 침해 피해에 대해 강경 대응을 예고했다.

유연석 소속사 킹콩 by 스타쉽은 20일 공식입장을 통해 “최근 아티스트의 거주지 및 사적 공간을 무단으로 방문하거나, 소포 또는 편지를 전달하는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다”고 밝혔다.

이어 “아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조치를 취할 예정”이라고 강조했다.

또한 “선물 및 팬레터는 킹콩 by 스타쉽 주소로 전달 부탁드리며, 이외 장소로 전달된 물품은 반송 혹은 폐기 처리될 수 있다”면서 “아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁드린다”고 당부했다.

앞서 같은 소속사 소속인 배우 이동욱 역시 사생활 침해 피해를 입었다며 소속사가 법적 대응을 밝힌 바 있다.

한편, 유연석은 올해 MBC 드라마 ‘지금 거신 전화는’, 지니 TV 오리지널 ‘당신의 맛’에 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]