[오늘의 연예 Pick]소유, 인종차별 의혹 제기에 상반된 목격담…“한국인으로서 민망”→박진주, 11월 30일 비연예인과 결혼→지예은, ‘활동 중단’ 2개월 만에 ‘런닝맨’ 녹화 참여→임영웅, 인천 장악한 하늘빛 ‘IM HERO’→‘찬란’한 이찬원, 정규 컴백

◆소유, 인종차별 의혹 제기에 상반된 목격담…“한국인으로서 민망”

사진= 소유 SNS

가수 소유가 미국에서 귀국 중 경험한 인종차별 논란에 대해 입을 연 가운데, 상반된 주장이 불거지며 논란이 확산되고 있다.

소유는 19일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 비행기 내에서 불쾌한 경험을 털어놨다.

소유는 “뉴욕 일정을 마친 후 애틀랜타에서 한국행 비행기로 갈아탔다”며, 비행 중 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 부른 일이 발단이 됐다고 전했다. 그는 이어 “사무장이 내 태도를 문제 삼아 시큐리티를 불렀다”며, “제가 문제라면 내리겠다고까지 말했다”고 밝혔다.

사진= 소유 SNS

소유는 이 사건 이후 승무원들의 냉랭한 태도를 느끼며 15시간 동안 아무것도 먹지 못했다고 말했다. 그는 글을 마치며 “그 순간 ‘이게 인종차별일까’라는 생각이 들었다”라고 덧붙였다.

그러나 사건을 목격했다는 또 다른 승객의 증언이 나오면서 논란은 커졌다. 해당 승객은 “소유 씨가 ‘조금 취했다’고 말했으며, 승무원들을 부른 뒤 시큐리티는 오지 않았다”고 주장했다. 또 다른 목격자는 “소유 씨가 피곤하다며 식사를 거절했고, 승무원들이 음주 상태를 걱정하며 조심스럽게 안내했다”며, “그런데 나중에 인종차별이라고 하니 같은 한국인으로서 민망했다”고 전했다.

현재 이 두 가지 상반된 증언이 이어지며 논란은 계속되고 있으며, 진위 여부에 대해선 확인되지 않은 상태다.

◆박진주, 11월 30일 비연예인과 결혼 [공식]

배우 박진주가 결혼을 발표했다.

20일 소속사 프레인TPC는 “항상 박진주 배우를 아껴주시고 사랑해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 기쁜 소식이 있어 전해드린다”며 “오는 11월 30일 박진주 배우가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다”고 밝혔다.

이어 “결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정이다. 예비 배우자가 비연예인인 만큼, 조용히 식을 올리는 점 너른 양해 부탁드린다”고 전했다.

또한 “결혼 이후에도 변함없이 배우로서 좋은 모습으로 여러분께 인사드릴 예정이다. 보내주시는 사랑에 다시 한번 깊이 감사드리며, 새로운 출발을 앞둔 박진주 배우에게 따뜻한 축하와 응원 부탁드리겠다”고 밝혔다.

2011년 영화 '써니'로 데뷔한 박진주는 '질투의 화신', '사이코지만 괜찮아', '그 해 우리는' 등에서 활약했다. MBC '놀면 뭐하니'를 통해 예능 고정 멤버로도 활약했다.

◆지예은, ‘활동 중단’ 2개월 만에 ‘런닝맨’ 녹화 참여…건강 회복

사진 = 배우 지예은이 제4회 청룡시리즈어워즈에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 지예은이 건강을 회복하고 팬들에게 돌아왔다.

20일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 “지예은이 건강을 회복한 뒤, 오늘(20일) SBS 예능 ‘런닝맨’ 녹화에 참여하며 본격적인 활동을 재개한다”며 "앞으로도 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.

지예은은 ‘런닝맨’ 녹화에 앞서, 지난 17일부터 19일까지 넷플릭스 ‘유재석 캠프’ 첫 촬영에 참여한 것으로 알려졌다. 유재석과 함께 나흘 연속 촬영을 소화하며, 순조롭게 활동을 재개한 것이다.

이와 관련해 유재석은 12일 런닝맨 방송을 통해 “예은이가 번아웃과 관련된 것으로 아는데, 그건 아니다. 지금 잠깐 치료 중”이라고 설명했다.

이후 한 매체는 지예은이 갑상선 기능 저하로 인해 활동을 중단하게 됐다고 보도했으나, 소속사 측은 “(갑상선 부분은) 개인 의료 정보로 정확한 확인이 어려운 점 양해부탁드린다”고 입장을 낸 바 있다.

한편, 지예은은 한국예술종합학교 출신으로 예능 프로그램 ‘SNL 코리아’에서 다채로운 캐릭터를 선보이며 큰 인기를 끌었다. 특히 4월 넷플릭스 오리지널 ‘대환장 기안장’에 출연해 다시 한 번 화제를 모은 지예은은 현재 SBS ‘런닝맨’과 쿠팡플레이 ‘직장인들’ 등 다양한 프로그램에 출연 중이다.

◆임영웅, 인천 장악한 하늘빛 ‘IM HERO’…전국투어 막 올렸다

사진=물고기뮤직

가수 임영웅이 영웅시대와 함께 찬란히 빛날 하늘빛 추억을 쌓았다.

지난 17일부터 19일까지 송도컨벤시아에서 임영웅의 2025 전국투어 ‘IM HERO’ 인천 콘서트가 열렸다.

팬들의 함성과 박수 속에 등장한 임영웅은 웅장한 오프닝 무대를 비롯해 눈과 귀를 사로잡는 다채로운 모습부터 에너지 넘치는 안무와 더 깊어진 음색 등으로 무대를 채웠다.

사진=물고기뮤직

정규 2집 ‘IM HERO 2’를 발표하고 개최하는 콘서트인 만큼, 신선한 셋리스트는 물론 즐거움과 감동까지 선물하는 면모도 잊지 않았다.

밴드 팀의 생생한 연주와 어우러지는 임영웅의 감성은 돋보였고, 현장의 열기를 더하는 와이드스크린과 공식 응원봉 페어링, 압도적인 무대 스케일은 공연을 즐기는 묘미까지 더했다.

공연 외에도 다양한 즐길 거리가 있는 임영웅의 전국투어 콘서트다. 임영웅을 향한 마음을 엽서에 적어 보낼 수 있는 ‘IM HERO 우체국’과 지역별로 다른 기념 스탬프를 찍을 수 있는 ‘기념 스탬프’, 순간을 영원처럼 즐기는 영웅시대의 모습을 담는 ‘IM HERO 영원 사진사’, 포토존 등이 공연을 기다리는 시간을 설렘으로 만든다.

마지막까지 진한 여운을 남긴 임영웅은 인천에서의 축제를 시작으로 전국 방방곡곡을 하늘빛으로 물들일 예정이다.

임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 11월 7일부터 9일까지 대구, 11월 21일부터 23일까지 그리고 11월 28일부터 30일까지 서울, 12월 19일부터 21일까지 광주, 26년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울, 2월 6일부터 8일까지 부산에서 열기를 잇는다.

◆‘찬란’한 이찬원, 정규 컴백…타이틀곡은 ‘오늘은 왠지’

‘오늘은 왠지’ MV 티저 캡처

가수 이찬원이 강유석, 성지영 출연의 신곡 뮤직비디오 티저를 공개해 눈길을 끈다.

이찬원은 지난 18일 공식 SNS에 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’의 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’ 뮤직비디오 티저 영상을 게시했다.

공개된 영상 속 이찬원은 청량한 미소와 산뜻한 분위기로 눈길을 사로잡았다. 비눗방울이 흩날리는 공간 속 편안한 오버롤 차림의 이찬원은 순수하고 밝은 매력을 발산하며 팬심을 녹였다. 특히 이찬원의 맑고 부드러운 음색이 ‘지금처럼만 내 곁에 머물러줘 영원을 약속할게’라는 가사와 어우러지면서 달달한 러브송의 탄생을 예고했다.

강유석과 성지영이 연인으로 호흡을 맞춘 점도 이목을 자아낸다. 강유석은 넷플릭스 화제작 ‘폭싹 속았수다’, tvN ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’, ‘서초동’ 등 다수의 작품에서 활약하며 대세 배우로 주목받고 있다. 여기에 데뷔작 ‘트라이: 우리는 기적이 된다’로 강렬한 존재감을 드러낸 성지영이 합류해 설레는 시너지를 완성했다.

뮤직비디오 티저 속 두 사람은 대형마트를 배경으로 장난스럽고 풋풋한 연인의 일상을 표현했다. 쇼핑카트를 타고 웃음을 터뜨리거나 서로에게 기대며 눈을 맞추는 장면 등은 청춘의 자유로움과 사랑의 설렘을 동시에 담아냈다. 이찬원이 전하는 밝고 따뜻한 음악 세계와 두 배우의 자연스러운 케미가 만나 곡의 시너지를 한층 높였다.

한편 이찬원의 정규 2집 찬란은 오는 20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

