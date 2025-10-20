‘핑크 리본의 의미, 누구는 알고 누구는 몰랐다’ 유방암 행사 속 엇갈린 스타들

사진= W코리아 인스타그램 갈무리

W코리아(W Korea)의 유방암 인식 향상 캠페인 행사가 취지와 동떨어졌다는 비판이 이어지는 가운데 같은 행사였지만 달랐던 스타들의 태도가 재조명되고 있다.

지난 15일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 진행된 ‘제20회 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사’에서 W코리아는 화려한 스타 라인업을 앞세워 행사를 개최했다. 톱 아이돌부터 배우들까지 다수의 연예인이 참여했으나, 유방암 환우와 관련된 메시지나 상징물은 부각되지 못했다.

많은 참가자가 유방암에 대한 직접적인 언급을 하지 않는가 하면, 유방암 인식 개선의 상징인 ‘핑크 리본’을 착용한 이들도 몇 없었다는 것. 뿐만 아니라 음주를 하며 행사를 즐기는 연예인들의 모습은 눈살을 찌푸려지게 했다.



행사에 참여한 일부 연예인들의 행보에 누리꾼들은 극명한 온도 차를 보였다.

먼저 ‘몸매’를 불러 논란이 된 박재범은 “정식 유방암 캠페인 이벤트 끝나고 파티와 공연은 바쁜 스케줄을 빼고, 좋은 취지와 좋은 마음으로 모인 현장에 있는 분들을 위한 걸로 이해해서 그냥 평소 공연처럼 했습니다. 암 환자분들 중 제 공연을 보시고 불쾌했거나 불편하셨다면 죄송합니다”라는 글을 올리며 “부상인 상태로 좋은 마음으로 공연 열심히 했습니다. 그 좋은 마음 악용하지 말아주세요”라고 심경을 전했다. 누리꾼들은 “가사를 생각해서 ‘몸매’ 말고 다른 노래를 선정하면 좋았을 텐데 생각이 짧았던 것 같다”는 등의 아쉬움을 남겼다.

‘유퀴즈’ MC인 조세호도 논란에 휩싸였다. 유방암 투병으로 잠시 방송활동을 중단했던 박미선이 첫 복귀 프로그램으로 tvN 유퀴즈를 선택했으나 조세호가 유방암 캠페인에 참석해 술을 마시며 즐기는 모습이 포착되며 화제가 됐다. 누리꾼은 “실망했다”, “박미선 씨 복귀하면 무슨 이야기를 할 건가요”, “박미선 씨 얼굴 볼 자신 있나요” 등의 날 선 댓글을 이어가고 있다.

반면에 유방암 인식 개선에 대해 직접 언급한 아일릿 원희부터 슈트에 핑크 리본을 착용한 채 참석한 변우석, 애프터 파티에 참석하지 않고 퇴근 라이브를 진행하며 유방암에 대해 언급한 박은빈 등 행사 취지에 맞게 행동한 연예인들이 논란 이후 재조명되고 있다.

논란이 확산되자 W코리아는 19일 공식 입장을 통해 “지난 10월 15일 행사는 캠페인 취지에 비춰 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었고, 저희는 이를 무겁게 받아들이고 있다”라고 사과했다. 이어 “유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못해 불편함과 상처를 드렸다”고 덧붙였다.

이뿐 아니라 W코리아가 공개한 기부금 내역 또한 논란을 불러일으켰다. 이수진 더불어민주당 의원이 보건복지부 자료를 근거로 밝힌 바에 따르면, W코리아가 해당 캠페인을 통해 2007년부터 최근까지 기부한 금액은 약 3억 1천569만원에 불과했다. 반면 W코리아 측은 기업 및 개인 기부금까지 합산해 “20년간 11억 원”을 기부했다고 해명했다.

