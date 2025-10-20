與 ‘한강버스’ 안전성 두고 맹폭…오세훈 “문제 없다”

20일 열린 국회 국토교통위원회의 서울시 국정감사에서는 오세훈 서울시장의 역점 사업인 ‘한강버스’를 둘러싼 여당 의원들의 질타가 이어졌다. 취항 열흘 만에 고장으로 시민 탑승 운항이 중단된 데 대한 안전성 논란과 함께, 과도한 재정 투입 구조에 대한 비판도 제기됐다.



천준호 더불어민주당 의원은 이날 “시범운항 당시 이미 발전기 방전 문제가 지적됐는데도 개선되지 않아 정식 운항 때 고장이 재발했다”며 “서울시에 시범운항 고장 조치 자료를 요청했지만 민간사업자(㈜한강버스) 소관이라며 자료가 없다고 답했다”고 지적했다. 이어 “오 시장이 안전성 검증 없이 운항을 강행했다”고 비판했다.

오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 국토교통위원회의 서울시청에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

이에 오 시장은 “총체적으로 안전상 문제없다는 보고를 받았다”며 “참여업체 이크루즈가 선박 운항의 기술적 노하우를 갖고 있어 세부 고장은 실무 차원에서 점검할 사안”이라고 해명했다.



이연희 더불어민주당 의원은 전기추진체 선박의 배터리 안전 문제를 언급하며 “배터리가 물에 취약하고 열폭주 위험이 큰데 폭염 시기 안전성 검증은 했느냐”고 질의했다. 신영대 더불어민주당 의원도 “시범운항 자료를 보면 분말소화기만 비치돼 있고 화재 시 상방향으로 폭발을 유도한다는 설명이 있는데 이는 승객 안전과 상충된다”고 지적했다.



또 다른 의혹 제기도 이어졌다. 이건태 더불어민주당 의원은 “서울주택도시공사(SH)가 한강버스 사업에 담보 없이 876억 원을 대출해 지방공기업법 위반 및 배임 소지가 있다”고 주장했다. 전용기 더불어민주당 의원도 “SH가 은행에서 500억 원을 대출받으며 ‘컴포트레터’를 발급했다”며 “한강버스가 부도날 경우 선박을 인수하고 부채를 상환하겠다고 사실상 보증한 셈”이라고 지적했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]