“MSGM와 콜라보”…스벅, e-프리퀀시 진행

스타벅스가 많은 소비자들이 기다리고 있는 e-프리퀀시 증정품(사진)을 선보인다.



스타벅스 코리아가 이탈리아 패션 브랜드 MSGM과 손잡고 오는 30일부터 12월 31일까지 ‘2025 겨울 e-프리퀀시’를 진행한다고 20일 밝혔다.

겨울 e-프리퀀시 이벤트는 한 해 동안 스타벅스를 방문해 준 소비자에게 감사의 마음을 전하는 사은 행사다. 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 총 17잔을 구매하고 e-스티커 적립을 완성한 소비자에게 증정품을 제공한다.



미션 음료는 30일 출시되는 겨울 프로모션 음료인 ▲토피 넛 라떼 ▲윈터 스카치 바닐라 라떼 ▲핑크 팝 캐모마일 릴렉서 ▲월리 체리 푸딩 크림 프라푸치노 ▲코코 말차 등 5종과 리저브 카테고리 음료다.



올 겨울 프리퀀시 증정품은 겨울 프리퀀시의 상징인 ▲플래너(라이트 그린·스카이 블루·버건디) ▲열두 달의 특별한 순간들을 담은 ‘스타벅스 2026 캘린더’ ▲올해 처음 선보이는 ‘MSGM+스타벅스 블랭킷(그린·스카이블루) ▲MSGM+스타벅스 가습기(그린·핑크) 등이다. 추가증정품으로 ▲MSGM+스타벅스 양말(그린·스카이 블루) ▲MSGM+스타벅스 파우치(그린·스카이 블루)까지 총 12종으로 다양하게 구성됐다.



프리퀀시 증정품에 대한 보다 자세한 정보는 오는 23일 스타벅스 코리아의 공식 유튜브 채널 ‘727스튜디오’에서 ‘언박싱 영상’을 통해 확인할 수 있다.



이상미 스타벅스 마케팅담당은 “올해도 스타벅스에 무한한 사랑을 보내주신 고객분들께 감사의 의미를 담아 실생활에서 유용하게 사용할 수 있는 다양한 증정품을 준비했다”며 “스타벅스와 함께 즐겁고 포근한 연말이 되시길 바란다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

