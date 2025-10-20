진영, 대만 화장품 모델 되다…‘1977년, 그 해 그 사진’ 개봉 겹경사

대만 코스메틱 브랜드 초슈의 모델로 발탁된 배우 진영. 매니지먼트 런 제공

배우 진영이 글로벌 스타로 자리매김했다. 글로벌 코스메틱 브랜드의 새 얼굴로 활발한 활동을 예고했다.

소속사 매니지먼트 런은 “배우 진영이 오는 크리스마스 이브에 개봉을 앞둔 대만 오리지널 영화 ‘1977년, 그 해 그 사진’의 주역으로 활약한 데에 이어 대만의 코스메틱 브랜드 초슈(CHOOSYU)의 새로운 얼굴이 됐다”고 20일 밝혔다.

이어 “올 한 해 국내외를 오가며 바쁜 행보를 이어 나가고 있는 진영과 초슈가 만나 보여줄 글로벌 행보에 기대해도 좋다”고 전했다.

진영의 모델 발탁 소식으로 화제가 된 글로벌 스킨케어 브랜드 초슈는 ‘Choose You’라는 슬로건 아래, 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 고보습 스킨케어 브랜드로서 아시아는 물론 글로벌 시장의 확장을 앞두고 있다.

브랜드의 새로운 얼굴로 발탁된 진영은 극 중 다부지고 성숙한 모습과는 상반되는 반듯하고 깨끗한 이미지로 브랜드의 감성과 완벽한 시너지를 자랑해 더욱 눈길을 끌었다.

영화 개봉 소식에 이어 글로벌 브랜드 모델 발탁 소식까지 전한 진영은 남은 하반기 바쁜 일정을 차근히 소화할 예정이다.

한편 진영이 출연한 대만 오리지널 영화 1977년, 그 해 그 사진은 오는 12월24일 대만 현지에서 개봉한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

