“반려동물 축제 찾아간다”… 네츄럴코어 ‘펫푸드트럭’ 아시나요?

지자체 축제에 등장한 네츄럴코어의 펫푸드트럭. 네츄럴코어 제공

그냥 푸드트럭이 아니다. 네츄럴코어의 ‘펫푸드트럭’이다.

토종 펫푸드 기업 네츄럴코어가 지자체 축제에 연이어 동참해 현장 체험형 캠페인 ‘찾아가는 팝업스토어’를 전개 중이라고 20일 밝혔다. 축제를 찾은 반려가족과 소통은 물론, 비반려인도 함께 즐기는 행사를 진행함에 있어 펫푸드트럭이 큰 역할을 했다.

네츄럴코어가 업계 최초로 시도하는 펫푸드트럭은 지난 18일 경기 성남시청 광장에서 열린 ‘2025 반려동물 페스티벌’과 19일 서울 잠수교 및 반포한강공원 일원에서 열린 ‘2025 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’에서 첫선을 보였다. 회사의 상징색인 초록빛 외관과 내부의 다양한 펫푸드 제품이 방문객들의 눈길을 사로잡았다.

네츄럴코어 관계자는 “1200가지가 넘는 회사의 다양한 제품을 콘셉트에 맞게 소개하기 위해 펫푸드트럭을 제작했다”며 “앞으로도 펫페어 등 행사에서 적극적으로 활용할 예정”이라고 말했다.

이번 행사에서는 펫푸드트럭 주변에서 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 사료·원재료 챌린지 게임, 럭키드로우, DIY 키링 만들기 등 다채로운 이벤트도 진행했다.

축제 방문객들이 네츄럴코어 펫푸드트럭 주변에서 이벤트에 참여하고 있다. 네츄럴코어 제공

사료·원재료 챌린지는 네츄럴코어가 생산하는 1200종 이상 제품의 대표 원재료 모형 인형을 활용해 건강한 펫푸드 철학과 제품 다양성을 체험하는 프로그램이었다. 스쿱으로 인형을 담아 목표 무게와 차이가 10g 미만이면 펫푸드 선물을 받을 수 있었다. 럭키드로우 이벤트를 통해서는 펫타월, 손거울, 포스트잇, 에코백, 엽서, 볼펜 같은 굿즈와 베스트셀러 간식이 증정됐다.

DIY 나만의 반려견 키링 만들기 코너에서는 키링 고리, 비즈, 다양한 펜던트 등 준비된 아이템을 활용해 각자의 개성을 담은 반려동물 굿즈를 직접 제작할 수 있었다.

펫푸드트럭은 멈추지 않는다. 오는 25일 서울 노원구의 ‘노원 반함’ 축제 등 향후 서울 각 지역과 경기 안산시 등 수도권 지자체 축제에 순차적으로 참여한다. 자문 수의사가 동행해 반려동물 건강과 맞춤 사료 선택을 돕는 전문 영양 상담도 제공할 계획이다.

송주미 네츄럴코어 이사는 “반려가족, 일반 시민들과 가까이에서 소통하면서 ‘사랑하는 반려동물이 먹는 음식은 좋은 원료로 정성껏 만들어야 한다’는 회사의 철학을 전달했다”며 “즐거운 현장 체험을 통해 건강한 반려문화가 자연스럽게 확산되길 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]