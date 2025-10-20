체육공단, 2025년 대국민 스포츠 ESG 실천 공모전 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 국민이 일상에서 실천할 수 있는 지속 가능한 스포츠 활동 아이디어를 발굴하고 확산하기 위한 ‘2025년 대국민 스포츠 이에스지(ESG) 실천 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 체육공단이 범 스포츠계 스포츠 이에스지(ESG) 문화를 확산하기 위해 운영 중인 ‘스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스’와 연계해 추진하는 공모전으로, 스포츠 활동과 이에스지(ESG)에 관심 있는 국민은 누구나 참여할 수 있다.

공모전은 개인과 스포츠 동호회·팀 2개 부문으로 나누어 진행되며, 부문별 실천 가능한 친환경 아이디어부터 신규 사업 제안까지 다양한 주제로 응모가 가능하다.

접수는 내달 10일까지 온라인으로 진행되며, 총 14건(9명, 5팀)의 수상작을 선정할 예정이다. 수상자에게는 체육공단 이사장 명의 상장과 함께 총 460만 원 규모의 상금이 수여된다.

자세한 내용은 체육공단 소셜미디어를 통해 확인할 수 있으며, 포스터 내 큐알(QR) 코드를 통해 응모하면 된다. 기타 궁금한 사항은 ‘스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 사무국’을 통해 확인할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]