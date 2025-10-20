NBA, 세계 최고의 농구 리그가 돌아왔다! 쿠팡플레이, 한국어 독점 생중계+해설 선택·멀티뷰 제공

사진=쿠팡플레이 제공

미국프로농구(NBA)의 감동을 쿠팡플레이에서 한국어로 만나자.

쿠팡플레이가 르브론 제임스, 스테판 커리, 니콜라 요키치 등 세계 최고 선수들이 활약하는 NBA 2025∼2026 정규 시즌 주요 경기를 한국어로 독점 생중계한다. 쿠팡플레이는 올해 6월 미국프로농구협회(NBA)와 다년간의 포괄적 파트너십을 체결하며 공식 중계사로 선정됐다.

특히 이번 시즌부터는 ‘해설 선택’, ‘멀티뷰’ 등 고객 친화적인 기능이 더해져 국내 농구 팬들에게 더욱 몰입도 높은 시청 경험을 제공한다. ‘해설 선택’ 기능은 한국어, 현지 영어 해설, 무해설 현장음 중 원하는 옵션을 선택해 경기를 즐길 수 있으며, 개막전부터 적용된다. ‘멀티뷰’ 기능은 한 화면에서 여러 경기를 동시에 시청할 수 있도록 지원되며, 11월 초부터 도입된다.

2025∼2026 NBA 시즌은 10월 22일 케빈 듀란트가 이끄는 ‘휴스턴 로키츠’와 디펜딩 챔피언 ‘오클라호마시티 선더’의 개막전으로 시작된다. 쿠팡플레이는 개막 첫 2주간 한국어 해설이 포함된 40경기를 생중계하며, 이후에도 매주 평균 20경기를 독점으로 제공할 예정이다. 또한 주요 경기에는 프리뷰쇼와 리뷰쇼를 통해 경기 흐름과 관전 포인트를 전달하는 등, 중계 외 콘텐츠도 함께 선보일 계획이다.

NBA 전문 최정상급 중계진도 투입된다. ‘NBA 권위자’ 조현일, 농구 전문지 편집장 출신 손대범, 20여 년 경력의 스포츠 전문 기자 박세운 위원이 해설진을 구성했으며, 박용식, 정용검, 박찬웅, 한장희 캐스터가 함께한다. 쿠팡플레이는 프리시즌부터 한국어 해설을 제공하며, 드림팀 중계진은 박진감 넘치는 해설로 시청자들에게 깊은 인상을 남기고 있다. 팬들은 온라인 커뮤니티를 통해 “경기 해설이 편안하다”, “이 조합을 다시 보다니” 등 중계진에 대한 만족감을 드러내며, 시즌 개막에 대한 기대감을 높이고 있다.

한편, NBA 경기 생중계 및 하이라이트는 쿠팡플레이의 ‘스포츠 패스’ 가입자라면 누구나 시청할 수 있다. 경기 일정 및 서비스 관련 자세한 정보는 쿠팡플레이에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

