차현승, 백혈병 투병 중에도 밝은 근황 공개

사진= 차현승 SNS

배우 차현승이 백혈병 투병 중에도 긍정적인 근황을 전했다.

차현승은 최근 자신의 소셜미디어를 통해 “모기가 무서운 면역수치 제로인간. 모두들 환절기 감기 조심하세요”라는 메시지와 함께 사진을 공개했다. 사진 속 차현승은 후드티를 푹 눌러쓴 채 앉아 환하게 웃고 있으며, 그의 앙상한 얼굴과 밝은 표정에서 회복에 대한 의지가 엿보인다.

이 게시물을 본 댄서 최효진은 “모기 내가 다 잡아줄게 연락해”라는 응원의 댓글을 남기며 차현승을 응원했다.

차현승은 지난달 27일 백혈병 투병 사실을 처음 공개했다. 당시 그는 “6월 초 응급실로 실려 가며 모든 것이 멈췄다”라며 “꿈을 향해 달려가던 중 백혈병 진단을 받았지만 끝까지 이겨내겠다”는 의지를 밝혀 팬들에게 큰 감동을 안겼다.

또한 차현승은 유튜브 채널을 통해 공개한 ‘백혈병 환자의 하루’ 영상에서 병실에서 겪는 일상을 전하며 “피부가 계속 벗겨졌다가 나았다가 반복한다”고 털어놓기도 했다. 그는 팬들의 뜨거운 응원에 감사하며, “이렇게 많은 응원을 받을 줄 몰랐다. 더 단단하게 회복하겠다”는 의지를 다졌다.

차현승은 가수 선미의 댄서로 이름을 알린 후, 넷플릭스 솔로지옥'시즌1, 엠넷 비 엠비셔스, 피지컬: 100 등에 출연하며 활발히 활동을 이어왔다. 이후 배우로 전향해 드라마 ‘해야만 하는 쉐어하우스’, ‘수진과 수진: 내 남편을 뺏어봐’ 등에 출연하며 연기 활동을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]