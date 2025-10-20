일본 女배우, 졸음운전 차량에 치여 사망…갑작스러운 비보

사진= 다카하시 토모코. 원 프로덕션 제공

일본의 인기 배우 다카하시 토모코가 갑작스러운 교통사고로 세상을 떠났다. 향년 39세.

소속사 원 프로덕션(碗-one-プロダクション)은 18일(현지시각) 공식 발표를 통해 “2025년 10월 16일 새벽, 다카하시 토모코가 교통사고로 세상을 떠났다”고 전했다. 다카하시 토모코는 자전거를 타고 있던 중 뒤에서 오는 승용차에 치여 사망했다. 사고 당시 운전자는 졸음운전을 하던 중이었으며, 경찰은 17일 용의자를 체포하고 과실치사와 뺑소니 혐의로 조사를 시작했다.

소속사는 “너무나 갑작스러운 일이라 아직도 믿기지 않는다. 받아들이기 어려운 심정이다. 다카하시 토모코는 당사의 창립 멤버로 열정적으로 활동해 왔다. 책임감이 강하고 정이 깊어 많은 사람에게 사랑받았다. 그가 남긴 업적에 진심으로 감사한다”고 애도의 뜻을 밝혔다.

이와 함께 소속사는 “유족의 뜻에 따라 장례식은 가족과 가까운 친척만 참석해 조용히 진행될 예정”이라며 “생전 따뜻한 응원과 성원 보내주신 모든 분께 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.

다카하시 토모코는 홋카이도 출신으로, 일본 연극 무대에서 활발히 활동했으며, TV아사히 ‘긴급취조실’, TV도쿄 ‘라스트 닥터’ 등의 작품에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 그녀의 갑작스러운 사망 소식에 업계와 팬들 모두 깊은 애도를 표하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

